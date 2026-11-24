Venti alberi autoctoni sono stati messi a dimora nel Bosco di San Marco, a Villanova di Pordenone, durante la 22ª Festa del Bosco, promossa dalla scuola primaria A. Rosmini e svoltasi il 23 novembre. Secondo il resoconto della giornata, hanno partecipato alunni, famiglie e associazioni del quartiere.

Alunni, famiglie e associazioni alla festa

Protagonisti sono stati gli alunni delle classi quinte, insieme agli altri bambini della scuola e alle famiglie. Tra le realtà di Villanova presenti figuravano Festa in Piassa, RIG, Polisportiva Villanova, Alpini, parrocchia e Associazione Piccoli Passi. Per il Comune hanno partecipato gli assessori Pietro Tropeano, Mattia Tirelli e Lidia Diomede.

Tirelli, assessore all’Ambiente, ha richiamato l’importanza della cura degli alberi nel tempo: «Piantare un albero è un gesto importante, ma lo è ancora di più imparare a prendersene cura nel tempo». L’assessore all’Istruzione Tropeano ha sottolineato il ruolo della scuola nel far conoscere ai bambini il quartiere e l’ambiente in cui vivono.

Il bosco come spazio didattico

Il Bosco di San Marco viene utilizzato anche per attività all’aperto: gli alunni possono osservare il susseguirsi delle stagioni e la biodiversità e sperimentare attività legate alla Land Art. Nel 2024, in occasione del ventesimo anniversario del bosco, il Comune di Pordenone riferì che erano stati piantati 30 alberi e che i bambini li avrebbero curati e annaffiati durante l’anno.

Per i 20 alberi messi a dimora il 23 novembre, il resoconto non precisa chi se ne occuperà né con quali tempi. La festa rinnova la collaborazione tra scuola e comunità di Villanova attorno al bosco e alle attività educative che vi si svolgono.

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