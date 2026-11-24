Dal 23 novembre è aperto il bando 2026 della Regione Friuli Venezia Giulia per agenzie di viaggio e tour operator. Il contributo può arrivare a 30.000 euro complessivi, somma dei massimali previsti per quattro tipi di spesa: non è un importo garantito a ciascuna impresa. Le domande si presentano online entro le ore 16 del 1° marzo 2027.

Possono fare domanda le agenzie e i tour operator iscritti al Registro delle imprese con un codice ATECO riconducibile alla loro attività. La pagina ufficiale del bando regionale indica che le spese ammissibili riguardano interventi e costi del 2026; per i canoni degli immobili, le fatture possono essere pagate anche in seguito, entro i termini di rendicontazione.

Le spese ammesse e i massimali

Intervento Contributo massimo Condizioni principali Organizzazione e vendita di pacchetti turistici 23.000 euro Spese sostenute e quietanzate nel 2026; escluse quelle per il personale dipendente. Locazione, leasing o concessione di immobili commerciali 5.500 euro Contributo pari al 20% del canone annuo; spese riferite al 2026. Biglietti aerei da o per Trieste Airport 1.000 euro 10 euro per ciascun biglietto emesso nel 2026. Convenzioni con PromoTurismoFVG 500 euro Spese sostenute e quietanzate nel 2026.

Per i pacchetti turistici sono ammesse, tra le altre, spese di promozione, consulenza, forniture e noleggio di attrezzature, oltre ai trasporti turistici all’interno della regione. L’IVA è ammissibile soltanto se resta a carico del beneficiario.

Come presentare domanda e quando arriverà l’esito

La richiesta va inviata al CATT FVG esclusivamente tramite il sistema Istanze On Line (IOL), usando le credenziali SPID, CNS, CRS o CIE del legale rappresentante dell’impresa o del direttore tecnico. Ogni impresa può presentare una sola domanda per anno solare. Alla richiesta vanno allegati il quadro riassuntivo delle spese e la documentazione prevista per la linea scelta, come una relazione sui pacchetti turistici, il contratto dell’immobile o la convenzione con PromoTurismoFVG.

Le domande saranno esaminate in ordine cronologico, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Il bando è in regime de minimis; la pagina regionale non indica la dotazione finanziaria complessiva. Il CATT FVG adotterà i provvedimenti di concessione entro 90 giorni dalla scadenza. L’importo riconosciuto non potrà superare né quello richiesto né la spesa ritenuta ammissibile.

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