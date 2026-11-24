Economia & LavoroRegione FVG
Agenzie di viaggio, aperto il bando FVG: contributi fino a 30mila euro
Le agenzie di viaggio e i tour operator possono presentare domanda online fino al 1° marzo 2027. Il bando finanzia quattro tipi di spesa, con massimali distinti.
Dal 23 novembre è aperto il bando 2026 della Regione Friuli Venezia Giulia per agenzie di viaggio e tour operator. Il contributo può arrivare a 30.000 euro complessivi, somma dei massimali previsti per quattro tipi di spesa: non è un importo garantito a ciascuna impresa. Le domande si presentano online entro le ore 16 del 1° marzo 2027.
Possono fare domanda le agenzie e i tour operator iscritti al Registro delle imprese con un codice ATECO riconducibile alla loro attività. La pagina ufficiale del bando regionale indica che le spese ammissibili riguardano interventi e costi del 2026; per i canoni degli immobili, le fatture possono essere pagate anche in seguito, entro i termini di rendicontazione.
Le spese ammesse e i massimali
|Intervento
|Contributo massimo
|Condizioni principali
|Organizzazione e vendita di pacchetti turistici
|23.000 euro
|Spese sostenute e quietanzate nel 2026; escluse quelle per il personale dipendente.
|Locazione, leasing o concessione di immobili commerciali
|5.500 euro
|Contributo pari al 20% del canone annuo; spese riferite al 2026.
|Biglietti aerei da o per Trieste Airport
|1.000 euro
|10 euro per ciascun biglietto emesso nel 2026.
|Convenzioni con PromoTurismoFVG
|500 euro
|Spese sostenute e quietanzate nel 2026.
Per i pacchetti turistici sono ammesse, tra le altre, spese di promozione, consulenza, forniture e noleggio di attrezzature, oltre ai trasporti turistici all’interno della regione. L’IVA è ammissibile soltanto se resta a carico del beneficiario.
Come presentare domanda e quando arriverà l’esito
La richiesta va inviata al CATT FVG esclusivamente tramite il sistema Istanze On Line (IOL), usando le credenziali SPID, CNS, CRS o CIE del legale rappresentante dell’impresa o del direttore tecnico. Ogni impresa può presentare una sola domanda per anno solare. Alla richiesta vanno allegati il quadro riassuntivo delle spese e la documentazione prevista per la linea scelta, come una relazione sui pacchetti turistici, il contratto dell’immobile o la convenzione con PromoTurismoFVG.
Le domande saranno esaminate in ordine cronologico, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Il bando è in regime de minimis; la pagina regionale non indica la dotazione finanziaria complessiva. Il CATT FVG adotterà i provvedimenti di concessione entro 90 giorni dalla scadenza. L’importo riconosciuto non potrà superare né quello richiesto né la spesa ritenuta ammissibile.
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