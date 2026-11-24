Sport
APU Udine, ufficiale l’arrivo di Yordan Minchev dal Manresa
L’ala grande bulgara rinforza il reparto lunghi dopo l’infortunio di Eimantas Bendzius. L’APU annuncia che sarà a disposizione dal 30 novembre, dopo l’impegno con la nazionale.
L’APU Udine ha ufficializzato l’ingaggio di Yordan Minchev, ala grande bulgara in arrivo dal BAXI Manresa. Il nuovo innesto rinforza il reparto lunghi dopo l’infortunio di Eimantas Bendzius. Nel comunicato sull’arrivo del giocatore, il club annuncia che Minchev sarà a disposizione di coach Adriano Vertemati da lunedì 30 novembre.
Prima l’impegno con la Bulgaria
Il general manager Andrea Conti ha riferito che Minchev giocherà con la nazionale bulgara contro la Danimarca giovedì 26 novembre, come indicato anche nel calendario della federazione danese di pallacanestro. La data del 30 novembre corrisponde al lunedì successivo all’annuncio dell’APU, datato 23 novembre.
Nella stagione 2025/26 Minchev ha giocato con i tedeschi dei NINERS Chemnitz; nell’estate 2026 è passato al Manresa. La società udinese ha motivato l’ingaggio con la necessità di inserire un’ala grande nelle rotazioni dopo l’infortunio di Bendzius. Non ha specificato la durata dell’accordo.
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