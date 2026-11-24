Lignano Sabbiadoro
Lignano, “Women in Rock” stasera al Cinecity: orari discordanti
“Women in Rock” è in programma martedì 24 novembre al Cinecity di Lignano Sabbiadoro, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Due schede indicano le 21, mentre il calendario comunale riporta le 20: l’orario va chiarito.
“Women in Rock” è in programma stasera, martedì 24 novembre, al Cinecity di Lignano Sabbiadoro, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. L’orario non è concorde nelle informazioni pubblicate: la scheda di VisitLignano e quella di PromoTurismoFVG indicano le 21, mentre il calendario del Comune riporta le 20.
Lo spettacolo intreccia musica, immagini e narrazione per raccontare le donne della scena internazionale e le storie e i cambiamenti sociali legati alle loro canzoni. La presentazione di VisitLignano indica Laura Panetta alla voce e Gabriele Medeot al pianoforte.
Sede e contatti
L’appuntamento è al Cinecity, in via Arcobaleno 12. Per informazioni sono indicati il numero 334 1058083 e l’indirizzo email cinecity@doffeventi.com. Le schede di VisitLignano e PromoTurismoFVG riportano le 21, ma la diversa indicazione del calendario comunale lascia da chiarire l’orario effettivo.
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