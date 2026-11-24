Debutta oggi, martedì 24 novembre, a Pordenone E_Sound Fest, la rassegna dell’Accademia Musicale Naonis: tre concerti alle 21 all’Ex Convento di San Francesco. L’ingresso è gratuito con prenotazione, fino a esaurimento posti; per la serata inaugurale è disponibile la procedura ufficiale di prenotazione su Evients. La scheda del concerto inaugurale indica l’inizio alle 21 e la sede in piazza della Motta.

Il festival prosegue mercoledì 25 e giovedì 26 novembre con due appuntamenti dedicati al jazz e alla sperimentazione sonora.

Il programma delle tre serate

Martedì 24 novembre: la flautista Luisa Sello si esibisce con l’Orchestra d’archi dell’Accademia Naonis, diretta da Francesco D’Arcangelo. Il programma comprende musiche di Ezio Vittorio, José Bragato, Valter Sivilotti, Gianni Della Libera, Renato Miani, Alessio Domini e Christian Carrara, con un’attenzione particolare a quest’ultimo.

la flautista Luisa Sello si esibisce con l’Orchestra d’archi dell’Accademia Naonis, diretta da Francesco D’Arcangelo. Il programma comprende musiche di Ezio Vittorio, José Bragato, Valter Sivilotti, Gianni Della Libera, Renato Miani, Alessio Domini e Christian Carrara, con un’attenzione particolare a quest’ultimo. Mercoledì 25 novembre: il sassofonista Francesco Bearzatti e il pianista Giovanni Guidi propongono un progetto dedicato a Billie Holiday. La scheda della seconda serata riporta programma e sede.

il sassofonista Francesco Bearzatti e il pianista Giovanni Guidi propongono un progetto dedicato a Billie Holiday. La scheda della seconda serata riporta programma e sede. Giovedì 26 novembre: il contrabbassista Alessio Zoratto presenta Me, Myself and I, progetto solista che combina contrabbasso, basso elettrico, loop station ed effetti. Informazioni e prenotazione sono disponibili nella scheda della serata conclusiva.

Per tutte le date la sede è l’Ex Convento di San Francesco, in piazza della Motta. I concerti iniziano alle 21; l’accesso è gratuito con prenotazione, fino a esaurimento dei posti. La disponibilità residua per la serata inaugurale va controllata sulla procedura Evients.

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