Paolo Zanetti terrà la conferenza stampa in vista di Udinese-Fiorentina venerdì 27 novembre alle 15, nella sala stampa del Bluenergy Stadium. L’appuntamento è stato annunciato dall’Udinese.

La conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale del club. Per i giornalisti è previsto l’ingresso uffici dello stadio, secondo quanto riportato anche da TuttoUdinese. La partita con la Fiorentina è in programma domenica 29 novembre alle 12.30, come indica l’annuncio del club sulla gara.

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