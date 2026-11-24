Calcio
Udinese, Zanetti presenta la sfida con la Fiorentina venerdì alle 15
Paolo Zanetti parlerà venerdì 27 novembre alle 15 nella sala stampa del Bluenergy Stadium. La conferenza sarà trasmessa sul canale YouTube ufficiale dell’Udinese
Paolo Zanetti terrà la conferenza stampa in vista di Udinese-Fiorentina venerdì 27 novembre alle 15, nella sala stampa del Bluenergy Stadium. L’appuntamento è stato annunciato dall’Udinese.
La conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale del club. Per i giornalisti è previsto l’ingresso uffici dello stadio, secondo quanto riportato anche da TuttoUdinese. La partita con la Fiorentina è in programma domenica 29 novembre alle 12.30, come indica l’annuncio del club sulla gara.
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