Oggi 24 novembre alle 16, alla Camera del Lavoro di Udine, si tiene “Educare al rispetto”, incontro sulla prevenzione della violenza di genere tra i giovani. L’appuntamento è in viale Gio Batta Bassi 36. La presentazione della Cgil Friuli Venezia Giulia indica come tema specifico il referendum abrogativo del Ddl Valditara.

La locandina della iniziativa articola il programma in interventi sulla scuola, l’università e la violenza di genere in adolescenza. Sono previsti l’apertura di Maria Cartolano, i saluti istituzionali dell’assessora comunale Arianna Facchini e gli interventi di Emma Ferrari, consigliera comunale e moderatrice dell’incontro, ed Elena Chiaruttini, dell’Unione degli Universitari. Alla tavola rotonda partecipano Nacho Quintana Vergara, dell’associazione Mis Mas, e Clelia Maria Dri, presidente di A scuola per conoscerci; la moderano Alice Sicilia Gelsomino, studentessa, e Raffaella Barbieri, commissaria comunale alle Pari opportunità. Le conclusioni sono affidate a Daniela Duz, responsabile pari opportunità della segreteria regionale Cgil. Sono inoltre annunciati gli interventi delle consigliere regionali Manuela Celotti e Serena Pellegrino.

L’incontro nel calendario comunale del 25 novembre

Il Comune di Udine inserisce l’appuntamento nel calendario cittadino per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e lo presenta con il titolo “Educare al rispetto – Voci e sguardi delle nuove generazioni sulla violenza di genere”. Il programma comunale descrive l’incontro come un confronto sulla prevenzione tra i giovani, con attenzione a scuola, università e adolescenza. La Cgil ne sottolinea invece il legame con il referendum sul Ddl Valditara.

Il calendario prosegue mercoledì 25 novembre con un convegno sulla violenza di genere online a Palazzo Antonini e un’iniziativa a Officine Giovani. Le informazioni pubblicate non precisano se l’incontro alla Camera del Lavoro sia aperto al pubblico né se sia necessaria la prenotazione.

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