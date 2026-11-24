Le imprese che gestiscono edicole esclusive possono chiedere dalle 10 del 24 novembre 2026 un contributo nazionale per le spese e le consegne a domicilio effettuate nel 2025. La misura riguarda anche le imprese ammissibili del Friuli-Venezia Giulia: prevede fino a 4.500 euro per i costi riconosciuti e altri 500 euro per le consegne documentabili.

La domanda va presentata online entro le 17 del 22 dicembre 2026. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria indica requisiti e modalità di accesso: non si tratta di un contributo regionale, ma di una misura nazionale.

Chi può presentare domanda

Il contributo è destinato alle imprese che esercitano punti vendita esclusivi di giornali e riviste e hanno nel Registro delle imprese il codice ATECO 47.62.10 come attività primaria o prevalente. L’impresa non deve essere sottoposta a liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale; se ha dipendenti, deve essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali.

Le risposte del Dipartimento sui requisiti precisano che la presenza di codici ATECO secondari non esclude di per sé il beneficio. Se l’edicola è stata data in gestione, può chiedere il contributo il gestore che possiede i requisiti e ha sostenuto le spese ammissibili.

L’aiuto è concesso in regime de minimis: rientra cioè nei limiti previsti per gli aiuti pubblici di importo contenuto ricevuti dall’impresa.

Spese ammesse e maggiorazioni

Il contributo ordinario è pari all’80% delle spese ammissibili sostenute nel 2025, al netto dell’IVA ove prevista, fino a 4.500 euro. Rientrano IMU, TASI, canone unico patrimoniale e TARI, affitto, energia elettrica, telefono e internet.

Sono comprese anche le spese per acquistare o noleggiare registratori di cassa, registratori telematici e POS, le altre spese per trasformazione digitale e ammodernamento tecnologico, le assicurazioni relative all’impresa e l’assistenza contabile e fiscale.

Il decreto attuativo prevede una maggiorazione del 20% del contributo se il richiedente ha aperto un nuovo punto vendita esclusivo o rilevato una rivendita preesistente nel 2025. È prevista anche una maggiorazione del 10% se l’edicola, nello stesso anno, è rimasta aperta per almeno metà delle domeniche comprese nel periodo di attività. Le maggiorazioni restano entro il tetto di 4.500 euro.

Consegne e ripartizione dei fondi

Per le consegne a domicilio documentabili di quotidiani e periodici effettuate nel 2025 è previsto un contributo separato di 4 euro per consegna, fino a 500 euro. Il massimo complessivo di 5.000 euro deriva dalla somma dei due tetti e richiede quindi anche i requisiti per il sostegno alle consegne.

Lo stanziamento nazionale è di 9 milioni di euro per le spese e un milione per le consegne. Se le risorse non bastano rispetto alle domande ammesse, il decreto dispone un riparto proporzionale tra gli aventi diritto: gli importi massimi non sono quindi garantiti. Se invece i fondi per le consegne superano il fabbisogno, la quota eccedente viene destinata proporzionalmente al fabbisogno eventualmente non coperto per il contributo sulle spese.

Come inviare la domanda e conservare i documenti

Il titolare o legale rappresentante deve presentare la domanda esclusivamente online tramite il portale Impresa in un giorno, accedendo con SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta d’identità elettronica. La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante in formato CAdES.

È ammessa una sola domanda per impresa. Durante l’apertura dello sportello, un nuovo invio per correggere un errore annulla il precedente. Secondo Confcommercio Pisa non è previsto un ordine di arrivo.

La domanda comprende una dichiarazione sui requisiti, sulle spese e sulle eventuali maggiorazioni. Per le consegne occorre indicare numero e destinatari. La documentazione a sostegno della richiesta, comprese le premialità, deve essere conservata e resa disponibile in caso di controllo.

Per l’accredito va indicato un conto intestato all’impresa, riportando la denominazione dell’intestatario esattamente come registrata presso la banca. Il Dipartimento pubblicherà con decreto l’elenco dei beneficiari e degli importi riconosciuti; il pagamento avverrà tramite accredito, al netto delle ritenute erariali.

Chi riceve il contributo si impegna a mantenere l’attività di rivendita esclusiva per almeno 12 mesi dall’ammissione. In caso contrario deve comunicare senza ritardo la cessazione al Dipartimento, ai fini della restituzione delle somme eventualmente ricevute. Per l’assistenza tecnica sul portale è disponibile il numero 06 64892717, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.

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