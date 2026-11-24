Le Pietre Ricordano, l’installazione sulla ricostruzione del Duomo di Venzone dopo il terremoto del 1976, sarà inaugurata domenica 29 novembre con ingresso gratuito su prenotazione. La Regione Friuli Venezia Giulia ha annunciato che il collegamento per prenotare sarebbe stato pubblicato sui propri canali e su quelli di Erpac; il comunicato ufficiale sull’iniziativa non attesta se le prenotazioni siano attualmente attive.

Il programma dell’inaugurazione

L’accoglienza del pubblico nel Duomo di Sant’Andrea Apostolo è prevista dalle 16.45. Alle 17.30 si terrà il concerto dell’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, seguito alle 18.15 dagli interventi istituzionali. La prima proiezione, accompagnata da musica dal vivo, è fissata alle 18.35; sono previsti altri due turni alle 19.20 e alle 20.05.

Proiezioni a ingresso libero fino al 31 gennaio

Dal 30 novembre 2026 al 31 gennaio 2027 l’installazione sarà visitabile senza prenotazione e a ingresso libero. Ogni proiezione durerà 15 minuti. Nei giorni feriali gli orari previsti sono le 18, le 18.30, le 19 e le 19.30; nei festivi si aggiungono i turni delle 17 e delle 17.30.

Promossa, organizzata e curata da Erpac, l’opera racconta con videomapping, animazioni luminose e musica le fasi della distruzione e della ricostruzione del Duomo. Il progetto rielabora le tavole tecniche dell’architetto Francesco Doglioni e illustra il lavoro di riconoscimento e ricollocazione delle pietre dell’edificio.

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