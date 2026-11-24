Due bandi per finanziare sistemi di sicurezza nelle abitazioni private e nelle parti comuni dei condomìni, con una dotazione complessiva di 365.451,40 euro per la gestione associata di Pordenone e Cordenons. La Giunta di Pordenone ha approvato gli schemi con la delibera n. 387 del 19 novembre 2026: 300mila euro sono riservati alla linea per le abitazioni e 65.451,40 euro a quella per i condomìni.

La somma è riferita ai due Comuni nell’ambito del Corpo intercomunale di Polizia locale, non è indicata come quota assegnata al solo Comune di Cordenons. L’atto prevede inoltre due graduatorie separate e consente di trasferire da una linea all’altra le eventuali risorse non utilizzate.

In sintesi: gli interventi riguardano l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento e l’attivazione di sistemi di sicurezza. Il contributo regionale non può essere inferiore al 60% della spesa ammissibile; per sapere importi effettivi, scadenze e modalità di domanda occorre consultare gli avvisi comunali.

Due linee di contributo e graduatorie distinte

Il bando per le abitazioni riguarda immobili residenziali di persone fisiche residenti in Friuli-Venezia Giulia da almeno cinque anni continuativi. L’altra linea finanzia interventi sulle parti comuni dei condomìni. Per entrambe, il criterio primario indicato per formare la graduatoria è l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il regolamento regionale sui finanziamenti per i sistemi di sicurezza nel 2026 stabilisce che il contributo sia pari ad almeno il 60% della spesa ammissibile. I Comuni definiscono nei propri bandi i criteri e le modalità per concedere i contributi.

Domande e condizioni da consultare negli avvisi

TV12 ha riferito il 23 novembre che i due bandi erano stati pubblicati sui siti dei Comuni di Pordenone e Cordenons. Gli schemi approvati con la delibera non riportano nel testo consultato le scadenze, i massimali, la documentazione richiesta o le modalità di invio: per questi dettagli i residenti e gli amministratori condominiali devono fare riferimento agli avvisi comunali.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook