Uno scuolabus con circa trenta studenti a bordo e un furgone si sono scontrati in via Pradego a Caneva intorno alle 14 di lunedì 23 novembre 2026. Alcuni ragazzi sono stati portati in ospedale; i resoconti disponibili discordano sul numero: cinque o sei.

Il resoconto del Messaggero Veneto sull’incidente riferisce di cinque studenti feriti lievemente dai frammenti dei finestrini e portati in ospedale per osservazione. Anche Telefriuli riporta cinque studenti accompagnati in ospedale. TV12 parla invece di sei ragazzi finiti in ospedale, colpiti dalle schegge dei vetri.

La ricostruzione dello scontro

Secondo la ricostruzione della Polizia locale di Caneva riportata dal Messaggero Veneto, il furgone stava uscendo in retromarcia dal piazzale di un’azienda e si è trovato sulla carreggiata mentre sopraggiungeva lo scuolabus. Il conducente del bus, secondo quanto riferito al quotidiano, ha detto di non essere riuscito a evitare l’urto. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica.

I resoconti concordano sul coinvolgimento dei ragazzi nei frammenti dei finestrini, ma non forniscono un bilancio ufficiale che chiarisca la differenza tra cinque e sei studenti. Non è disponibile, tra le fonti consultate, un comunicato degli enti di soccorso o della Polizia locale sul numero dei feriti.

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