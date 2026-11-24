ARCS ha avviato un’indagine di mercato per il servizio di cattura degli animali vaganti collegato ad ASUFC e ASUGI, con termine indicato al 30 settembre 2027. La scheda dell’avviso riporta un valore stimato di 85mila euro e fissa al 30 novembre 2026, alle 12, il termine per manifestare interesse. La procedura è identificata dal CIG BDE8B54BD1: la scheda consultata, basata sui dati della pubblicità legale ANAC, rinvia anche ai documenti su eAppalti FVG.

Manifestare interesse non significa ottenere il servizio

Questa fase raccoglie le candidature degli operatori economici che vogliono essere invitati alla successiva procedura. Non è un affidamento già concluso e non identifica chi svolgerà il servizio. L’importo indicato è una stima della procedura, non una spesa già sostenuta né il valore di un contratto assegnato.

Il titolo dell’avviso indica come destinatari del servizio ASUFC e ASUGI, ma le informazioni consultabili non descrivono nel dettaglio le prestazioni, la loro ripartizione tra le due aziende o i territori interessati. Non consentono quindi di ricostruire che cosa copra ogni componente dell’importo.

Avvisi diversi, con codici e importi distinti

La stessa numerazione 17SER013 compare anche in un’indagine separata riferita alla sola ASUGI, con un altro CIG e un valore indicato di 66mila euro. È quindi importante distinguere i due avvisi, anziché trattare gli importi come cifre alternative della stessa scheda. Anche la procedura sui lotti 3 e 4 di 15SER011.1, già descritta nell’articolo sui due lotti del servizio, è distinta.

Procedura Perimetro indicato Valore riportato 17SER013, CIG BDE8B54BD1 ASUFC e ASUGI 85mila euro 17SER013, CIG BDDAEE7524 ASUGI 66mila euro 15SER011.1, lotti 3 e 4 Lotti distinti della procedura precedente 140mila euro complessivi

Le schede disponibili riportano questi importi per procedure con identificativi e perimetri diversi: non vanno sommati automaticamente per calcolare il costo complessivo del servizio regionale. La manifestazione d’interesse in scadenza il 30 novembre riguarda soltanto la procedura identificata dal CIG BDE8B54BD1; gli eventuali passaggi successivi chiariranno chi sarà invitato e se il servizio verrà affidato.

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