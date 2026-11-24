La II Commissione del Consiglio regionale ha approvato a maggioranza le parti di sua competenza della manovra 2027-29 su attività produttive, risorse agroalimentari e lavoro. Tra le novità annunciate dall’assessore Sergio Emidio Bini c’è un Fondo microcredito da 2 milioni di euro, che dovrà però essere introdotto con un emendamento: non è una misura già operativa. Il voto in Commissione non conclude l’iter della manovra, che deve ancora passare all’esame della I Commissione integrata e dell’Aula. La decisione della II Commissione e le misure illustrate sono riportate nel resoconto del Consiglio regionale sulla manovra e sul microcredito.

Per la Direzione regionale delle Attività produttive il Consiglio indica una dotazione di 204,96 milioni di euro. Sul lavoro, l’assessora Alessia Rosolen ha riferito che il bilancio 2027 prevede oltre 23 milioni: tra le poste illustrate figurano 9 milioni per le politiche attive, 5 milioni per i Cantieri lavoro e 2,2 milioni a sostegno dei liberi professionisti.

Microcredito e risorse per le imprese

Secondo quanto annunciato da Bini, il fondo dovrebbe favorire l’accesso al microcredito per le piccole imprese attraverso Confidi e Fvg Plus. La dotazione iniziale prevista è di 2 milioni di euro, ma lo strumento sarà introdotto con un emendamento in I Commissione integrata. Il comunicato consiliare non specifica ancora le modalità operative.

Tra le altre poste della Direzione Attività produttive figurano 13 milioni per finanziare parte delle domande presentate con il bando fotovoltaico 2026, 1,141 milioni per la filiera bosco-legno e 590mila euro per lo scorrimento della graduatoria del bando 2025 sugli insediamenti produttivi e tecnologici. Il dato di 204,96 milioni indicato dal Consiglio è riportato arrotondato a 204 milioni nell’articolo già pubblicato sulla manovra.

Le risorse previste per il lavoro

Le misure illustrate da Rosolen comprendono 9 milioni per le politiche attive del lavoro, con incentivi alle assunzioni e attenzione all’occupazione giovanile e femminile. Sono inoltre previsti 5 milioni per i Cantieri lavoro, destinati all’inserimento di persone disoccupate attraverso attività temporanee gestite dai Comuni, e circa 2,2 milioni per i liberi professionisti. Per questi ultimi sono indicati contributi per l’avvio dell’attività nei primi tre anni, la formazione e l’aggiornamento professionale e la conciliazione tra vita e lavoro. Si tratta di stanziamenti previsti dalla manovra, non di contributi già richiedibili in seguito al voto della Commissione. Le misure sono descritte anche nel comunicato della Regione sui fondi per il lavoro.

Il calendario dell’esame

Dopo il passaggio in II Commissione, i documenti della manovra sono all’esame della I Commissione integrata, con sedute calendarizzate fino al 25 novembre. L’approdo in Aula è previsto dal 4 dicembre. Saranno i successivi passaggi consiliari a definire il testo e le risorse finali.

Per il quadro complessivo delle risorse regionali, resta utile l’approfondimento sul bilancio del Friuli-Venezia Giulia 2027-29; sulle misure occupazionali, l’articolo già dedicato alla previsione di oltre 23 milioni per il lavoro.

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