La SS 13 “Pontebbana” sarà chiusa in entrambi i sensi a Pontebba mercoledì 25 e giovedì 26 novembre 2026, indicativamente dalle 8 alle 17, nel tratto tra il km 196+450 e il km 198+980 circa. L’ordinanza n. 287/2026 di FVG Strade dispone la deviazione sulla viabilità comunale e sul tratto iniziale della SR UD 110 “del Passo Pramollo”.

Ispezioni al viadotto e manutenzione

La chiusura è prevista per consentire ispezioni speciali all’estradosso dell’impalcato del viadotto di Pontebba, al km 196+463. Durante l’interruzione sono in programma anche attività manutentive sulla pesa dinamica vicino alla spalla nord e interventi ordinari sull’opera e sul tratto stradale interessato.

Gli orari sono indicativi e l’intervento è subordinato alle condizioni meteorologiche. L’avviso di FVG Strade sulla chiusura conferma le date e la sospensione della circolazione. L’ordinanza prevede l’installazione della segnaletica di deviazione e dispone che sia garantito il passaggio dei mezzi di soccorso.

Durante le fasce di chiusura, chi percorre la Pontebbana dovrà seguire la segnaletica sul posto.

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