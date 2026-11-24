L’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT FVG) propone uno sconto del 20% sui biglietti online degli spettacoli aderenti al Circuito, da venerdì 27 a lunedì 30 novembre 2026 compresi. La promozione, presentata dall’ERT nella pagina dedicata al Black Friday a teatro, prevede che lo sconto sia già applicato al prezzo: non occorre inserire un codice promozionale.

Quali spettacoli sono esclusi

L’offerta è valida fino a esaurimento dei posti disponibili e riguarda solo gli spettacoli che aderiscono all’iniziativa. Sono esclusi la rassegna Piccolipalchi, le stagioni di Camino al Tagliamento, Polcenigo, Premariacco e Tavagnacco, oltre agli spettacoli già esauriti.

I biglietti promozionali si acquistano esclusivamente online sul sito dell’ERT. Lo sconto, quindi, non si applica all’intero cartellone del Circuito.

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