La quarta edizione di Selecting Italy, presentata come il principale evento nazionale sull’attrazione degli investimenti esteri e lo sviluppo delle catene regionali del valore, si terrà il 3 e 4 dicembre 2026 al Generali Convention Center. L’iniziativa punta a valorizzare il sistema delle Regioni e delle Province Autonome per rafforzare la posizione dell’Italia sui mercati globali e incentivare l’attrazione di investimenti esteri. È promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; per la Regione l’organizzazione coinvolge l’Ufficio stampa e comunicazione e l’Agenzia Select Fvg, con la collaborazione di Promoturismo Fvg e dell’Ufficio di gabinetto. L’evento ha il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Tavoli tematici, imprese e incontri sui mercati esteri

La giornata del 3 dicembre alternerà interventi a podio, panel e sessioni tecniche. Sono previsti cinque tavoli tematici su strumenti finanziari, aftercare e retention, attrazione dei talenti, promozione dei territori e semplificazione amministrativa. Il 4 dicembre il confronto coinvolgerà istituzioni e imprese, con tre tavole rotonde e un approfondimento sui mercati statunitense, canadese e giapponese.

L’evento riserverà spazio anche agli incontri b2b: nell’auditorium del magazzino 28 saranno allestiti 24 desk regionali, con postazioni di Confindustria, Assocamerestero, Maeci e Italian Trade Agency, Mimit e Invitalia, oltre che del Dipartimento per il Sud. I desk sono destinati a promuovere il dialogo con potenziali investitori e partner.

A rappresentare il Friuli-Venezia Giulia saranno il governatore Massimiliano Fedriga, l’assessore al Lavoro Alessia Rosolen e l’assessore alle Attività Produttive Sergio Emidio Bini. Fedriga interverrà due volte il 4 dicembre: prima dal podio, poi in una conversazione con la Console Generale degli Stati Uniti a Milano Carla Fleharty. Rosolen aprirà i lavori il 3 dicembre; entrambi gli assessori parteciperanno poi ai panel tematici del 4 dicembre.

«Selecting Italy si conferma un laboratorio strategico nazionale per trasformare le potenzialità dei nostri territori in opportunità concrete d’attrazione degli investimenti – sottolinea Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e governatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – . Con questa quarta edizione compiamo un passo fondamentale verso un’azione sempre più integrata e multilivello tra Regioni, Governo centrale e partner internazionali. Attraverso tavoli di lavoro mirati su leve decisive quali la semplificazione amministrativa, l’attrazione dei talenti, i nuovi strumenti finanziari, il dialogo transatlantico sulle nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale, intendiamo far sì che l’Italia delle Regioni parli al mondo con una voce sola, coesa e altamente competitiva»

Accrediti per il pubblico entro mezzogiorno del 1° dicembre

L’evento è aperto al pubblico. Per partecipare occorre accreditarsi entro le 12 di martedì 1° dicembre 2026 tramite il modulo disponibile su www.selectingitaly.it. Ai giornalisti è richiesta la registrazione via email all’indirizzo redazione.arc@regione.fvg.it, entro lo stesso termine.

Il programma aggiornato è consultabile sul sito dell’evento e sui portali web della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

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