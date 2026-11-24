GORIZIA – Il 24 novembre 2026 si è svolto nel municipio di Gorizia un incontro tecnico sul nuovo Piano di governo del territorio regionale, mentre la città sta avviando il percorso per il nuovo Piano regolatore. Alla riunione hanno partecipato i funzionari della Direzione Infrastrutture regionale, il vicesindaco con delega all’Urbanistica del Comune di Gorizia Chiara Gatta e i tecnici comunali che si occupano di pianificazione. A margine dell’incontro è intervenuta l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante:

“Gorizia sta avviando il percorso per la realizzazione del nuovo Piano regolatore e si trova quindi in una fase particolarmente favorevole per confrontarsi con il nuovo Piano di governo del territorio regionale. L’incontro di oggi ci consente di raccogliere osservazioni e contributi direttamente dai professionisti e dai tecnici che lavorano quotidianamente alla pianificazione comunale, verificando sul campo eventuali aspetti da perfezionare o integrare”.

Il PGT sposta l’attenzione sulla rigenerazione della città costruita

“Con il nuovo Piano di governo del territorio vogliamo accompagnare una trasformazione profonda del modo di pianificare: non si tratta più di programmare prevalentemente l’espansione urbana e il consumo di territorio libero, ma di lavorare sulla città già costruita, favorendo la rigenerazione dei centri storici, delle città e dei paesi. È un cambio di paradigma che richiede strumenti nuovi e un lavoro condiviso con le amministrazioni comunali” ha sottolineato Amirante.

Amirante ha inoltre riflettuto sul rapporto tra livello regionale e comunale previsto dal nuovo Pgt, anche attraverso i nuovi Sistemi territoriali locali (Stl): “Il confronto diretto con i Comuni è fondamentale perché questa transizione non sia vissuta come un passaggio traumatico, ma come un’opportunità per valorizzare le potenzialità dei territori. Per questo abbiamo scelto di affiancare alla fase di deposito e osservazioni del Piano anche momenti di approfondimento operativo, mettendo a disposizione le competenze dei professionisti che hanno contribuito alla sua elaborazione”.

WebGis, una base informativa comune per Comuni e professionisti

Tra gli aspetti affrontati nell’incontro ci sono stati anche gli strumenti operativi che, nelle intenzioni della Regione, dovrebbero fornire una base informativa omogenea a tecnici comunali e professionisti. Amirante ha indicato la piattaforma digitale WebGis: “Un valore aggiunto importante è rappresentato dalla piattaforma digitale WebGis, che mette già a disposizione dei Comuni una base informativa articolata, frutto degli studi e del lavoro di digitalizzazione realizzati dalla Regione. È uno strumento pubblico, consultabile anche dai professionisti, che consente di utilizzare un linguaggio comune nella pianificazione e nella progettazione. Uniformare criteri, rappresentazioni e significati significa rendere più semplice il lavoro di tutti, riducendo il rischio di incomprensioni ed errori”.

L’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante durante la riunione sul PGT a Gorizia — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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