Le condizioni di Gianpaolo Pozzo sono «in progressivo miglioramento» e il recupero procede bene. L’Udinese comunica che il presidente continua la riabilitazione all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, come riferisce nella nota ufficiale sulle sue condizioni.

ANSA riferisce che Pozzo era stato ricoverato nelle settimane precedenti per una polmonite. La nota del club non indica una prognosi né i tempi del percorso riabilitativo.

Il ringraziamento a medici e tifosi

La famiglia Pozzo e l’Udinese ringraziano il professor Flavio Bassi e l’équipe di terapia intensiva, il professor Carlo Tascini e l’équipe di malattie infettive per le cure e l’assistenza. Il club riferisce inoltre che Pozzo continua a seguire la squadra, ha accolto con soddisfazione il pareggio di Bologna e guarda alla prossima sfida con la Fiorentina.

La famiglia ha rivolto un ringraziamento anche ai tifosi e alle altre persone che hanno manifestato vicinanza. La nota si chiude con l’attesa della «famiglia bianconera» per il ritorno del presidente al Bluenergy Stadium.

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