La mensa della Casa dell’Immacolata di Udine è stata evacuata la sera di lunedì 23 novembre, dopo che un ospite avrebbe spruzzato spray al peperoncino. All’esterno della struttura è poi scoppiata una rissa. Cinque persone — quattro ospiti e un’operatrice — sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, secondo la ricostruzione diffusa da ANSA sull’episodio.

L’accaduto si è verificato durante la cena, poco dopo le 20. La sala è stata evacuata e sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e personale sanitario del 118. ANSA riferisce che nessuna delle cinque persone avrebbe riportato conseguenze gravi.

Accertamenti sulla dinamica

La polizia e i carabinieri sono intervenuti per ricostruire quanto accaduto. Al momento dei primi resoconti, l’ospite che avrebbe spruzzato lo spray non era ancora stato identificato, secondo RaiNews.

Il direttore della struttura, Vittorino Boem, ha dichiarato che la Casa avrebbe valutato una denuncia qualora l’autore fosse identificato e ne ricorressero i presupposti legali, come riportato da Friuli Oggi. I resoconti disponibili non chiariscono se gli accertamenti abbiano avuto sviluppi successivi.

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