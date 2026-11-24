La manovra di bilancio 2027 prevede 6,71 miliardi di euro di risorse manovrabili, 193 milioni in più rispetto all’anno precedente. Al termine della discussione generale, la I Commissione integrata ha espresso a maggioranza parere favorevole sulla Nota di aggiornamento al Defr 2027, nell’ambito dell’esame degli strumenti di bilancio per il triennio 2027-2029.

La manovra è «espansiva», ha affermato l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli il 24 novembre 2026, intervenendo nella I Commissione consiliare integrata durante l’esame della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2027. «La manovra finanziaria 2027 è espansiva e presenta un quadro di risorse manovrabili pari a 6 miliardi e 710 milioni di euro, con un incremento di 193 milioni rispetto all’anno precedente. È il risultato di un lavoro di programmazione avviato negli anni, fondato sul rigore e sulla prudenza nella gestione delle risorse. La solidità dei conti regionali ci consente di rafforzare i servizi ai cittadini e di dare continuità agli investimenti pubblici e privati, accompagnando la crescita economica del Friuli Venezia Giulia e perseguendo l’obiettivo della coesione sociale. Al contempo, manteniamo la flessibilità di bilancio necessaria per affrontare eventuali situazioni straordinarie anche nelle annualità future».

Nel confronto generale, Zilli ha apprezzato il contributo dei consiglieri e l’approccio costruttivo delle opposizioni, sottolineando l’importanza di discutere le scelte politiche e programmatorie sulla base di dati oggettivi.

La Regione segnala risorse in crescita dal 2023

Zilli ha richiamato le valutazioni della Banca d’Italia e delle agenzie di rating sul quadro economico-finanziario regionale, riferendo che sono positive nonostante le criticità del contesto nazionale e internazionale. Ha aggiunto: «le valutazioni di istituzioni autorevoli, quali Banca d’Italia e le agenzie di rating, offrano riscontri positivi sul quadro economico-finanziario regionale, pur in un contesto nazionale e internazionale caratterizzato da elementi di criticità». Ha quindi dichiarato: «Dal 2023 a oggi le risorse a disposizione dell’Amministrazione regionale sono aumentate di 1 miliardo e 600 milioni di euro, con un incremento al quale hanno contribuito anche gli effetti delle politiche attuate dalla Regione».

Secondo l’assessore, il metodo di programmazione finanziaria ha consolidato la capacità finanziaria dell’ente e rafforzato la stabilità dei bilanci anche in prospettiva futura: «il metodo di programmazione finanziaria adottato abbia consentito di consolidare la capacità finanziaria dell’ente e di garantire una maggiore stabilità dei bilanci anche in prospettiva futura».

Sanità, welfare e sostegno agli affitti tra le priorità

Sulla legge di stabilità 2027, Zilli ha affermato: «La legge di stabilità 2027 si pone in continuità con le precedenti manovre, assicurando particolare attenzione alla sanità, alle politiche sociali e agli enti locali, anche in relazione alla crescente necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni. Parallelamente, viene confermato il sostegno alle famiglie, agli investimenti pubblici e privati e allo sviluppo delle attività produttive, compreso il comparto turistico, il cui ruolo nella crescita dell’economia regionale è stato evidenziato anche dalle analisi di Banca d’Italia».

Per le politiche sociali, l’assessore ha richiamato il contributo di 450 euro destinato ai pensionati con trattamenti di importo contenuto: la misura raggiunge circa 20mila persone e, ha detto, «prevede un contributo di 450 euro a favore dei pensionati con trattamenti pensionistici di importo contenuto, raggiungendo una platea di circa 20mila persone. L’intervento sarà sostenuto anche nel prossimo triennio». Zilli ha inoltre ribadito la volontà dell’Amministrazione regionale «di contrastare le situazioni di fragilità economica attraverso il rafforzamento strutturale del welfare, dei servizi e delle politiche attive del lavoro, ricordando come il Friuli Venezia Giulia continui a registrare tassi di disoccupazione fra i più bassi a livello nazionale».

La legge di stabilità garantirà inoltre la completa copertura finanziaria degli interventi a sostegno delle locazioni abitative già in fase di programmazione, per permettere agli enti locali di pianificare con maggiore efficacia.

Per la sanità, Zilli ha attribuito alla stabilità dei conti regionali la possibilità di assegnare risorse alle aziende sanitarie dall’inizio dell’esercizio finanziario, così da consentire loro di programmare le attività per l’intero anno. «la stabilità dei conti regionali ha permesso di assicurare fin dall’inizio dell’esercizio finanziario una dotazione di risorse che consente alle aziende sanitarie di programmare meglio le proprie attività per l’intero anno».

Fondi regionali, di coesione e Pnrr per la sicurezza del territorio

Per gli investimenti sulla sicurezza del territorio, Zilli ha sostenuto che la flessibilità di bilancio abbia permesso interventi tempestivi in occasione di calamità e la programmazione di opere strutturali per mitigare il rischio. Ha ricordato il lavoro interdirezionale coordinato dalla Direzione centrale Ambiente per individuare le priorità, utilizzando le opportunità offerte da risorse regionali, fondi di coesione, Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e programmazione europea. Nel suo intervento ha dichiarato: «la flessibilità del bilancio abbia consentito alla Regione di intervenire tempestivamente in occasione di eventi calamitosi e, al contempo, di programmare interventi strutturali per la mitigazione del rischio. In questo ambito l’assessore ha ricordato il lavoro interdirezionale coordinato dalla Direzione centrale Ambiente per individuare le priorità di intervento, valorizzando le opportunità offerte dalle risorse regionali, dai fondi di coesione, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e dalla programmazione europea».

Tra le priorità per le imprese figura anche la transizione energetica, sostenuta attraverso misure specifiche per il fotovoltaico.

Zilli ha concluso che i documenti all’esame della Commissione programmano le scelte strategiche del 2027 e del triennio successivo: «Con i documenti di bilancio oggi all’esame della Commissione programmiamo le scelte strategiche del 2027 e del prossimo triennio. L’obiettivo è accompagnare lo sviluppo del territorio, sostenendo la capacità di investimento delle imprese e continuando a migliorare le condizioni di vita dei cittadini del Friuli Venezia Giulia».

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