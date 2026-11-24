TRIESTE – Mercoledì 25 novembre 2026 sarà una giornata caratterizzata dal maltempo a Trieste, con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge previste per l’intero arco della giornata. Secondo le previsioni, sono attesi 13 millimetri di precipitazioni, mentre le temperature resteranno comprese tra una minima di 9°C e una massima di 12°C. A completare il quadro saranno i venti di Scirocco, tesi al mattino e moderati nel pomeriggio, sempre provenienti da Sudest. Il mare sarà poco mosso e, per la città, non sono segnalate allerte meteo.

Mattino: cielo coperto e piogge, con Scirocco teso

Le prime ore di mercoledì saranno caratterizzate da cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge. Il vento soffierà da Sudest, con intensità tesa, contribuendo a rendere il tempo più umido e instabile. La temperatura minima si attesterà intorno ai 9°C: valori non particolarmente rigidi per la stagione, ma accompagnati da condizioni poco favorevoli alle attività all’aperto. Le precipitazioni previste sul territorio comunale saranno deboli, pur inserendosi in una fase perturbata più ampia che interesserà il Friuli Venezia Giulia.

Pomeriggio: nuvole persistenti e vento in attenuazione

Nel corso del pomeriggio non sono attese variazioni sostanziali: il cielo resterà coperto e le deboli piogge continueranno a interessare Trieste. Il vento da Sudest perderà parte della propria intensità, passando da teso a moderato. La temperatura massima raggiungerà circa 12°C, senza regalare particolari rialzi termici. A livello regionale, il quadro resterà instabile, sebbene sulle Prealpi sia prevista una temporanea attenuazione delle precipitazioni nel pomeriggio. Sul capoluogo, invece, le indicazioni locali confermano fenomeni deboli per l’intera giornata.

Sera: ancora nuvole e precipitazioni deboli

Anche in serata il tempo non mostrerà segnali di un miglioramento significativo. Le nubi continueranno a coprire il cielo e le precipitazioni potranno proseguire, mantenendo una giornata complessivamente grigia e umida. Il quantitativo previsto per Trieste è di 13 millimetri di pioggia nell’arco della giornata. Il mare resterà poco mosso, mentre non risultano allerte meteo attive per la città. Lo zero termico sarà intorno ai 1.895 metri.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 26 novembre: sono previste ancora condizioni di tempo piovoso, con possibili precipitazioni sulla città;

sono previste ancora condizioni di tempo piovoso, con possibili precipitazioni sulla città; Venerdì 27 novembre: il cielo resterà nuvoloso, con una situazione ancora poco stabile ma senza indicazioni più dettagliate sui fenomeni;

il cielo resterà nuvoloso, con una situazione ancora poco stabile ma senza indicazioni più dettagliate sui fenomeni; Sabato 28 novembre: è atteso un miglioramento, con il ritorno del sole e condizioni più favorevoli.

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