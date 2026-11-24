UDINE – Mercoledì 25 novembre 2026 sarà una giornata di maltempo a Udine, con cielo molto nuvoloso o coperto e piogge deboli previste per l’intera giornata. Il dato più significativo riguarda la quantità di precipitazioni attese: secondo le previsioni locali potranno cadere 29 millimetri di pioggia. Le temperature saranno comprese tra una minima di 6°C e una massima di 9°C, con valori decisamente contenuti. I venti soffieranno deboli da Nordest sia al mattino sia nel pomeriggio. Per la giornata è inoltre prevista un’allerta meteo per pioggia, un elemento da tenere presente negli spostamenti e nelle attività all’aperto.

Mattino: pioggia e temperature intorno ai 6°C

La mattinata inizierà con un cielo coperto e precipitazioni deboli, destinate a caratterizzare anche le ore successive. La temperatura minima scenderà fino a 6°C, mentre il vento sarà debole e proverrà da Nordest. Il contesto regionale sarà particolarmente instabile: sulle pianure settentrionali e meridionali sono previsti piogge e rovesci diffusi, localmente anche a carattere temporalesco. Anche sulle Prealpi il mattino sarà segnato da cieli molto nuvolosi o coperti, con fenomeni in temporanea attenuazione nel pomeriggio.

Pomeriggio: ancora cielo coperto, piogge e vento debole

Nel pomeriggio non sono previste schiarite significative su Udine. Le indicazioni locali confermano deboli piogge per l’intera giornata, con il vento che continuerà a soffiare da Nordest, mantenendosi debole. La temperatura massima raggiungerà appena 9°C, delineando una giornata fresca e umida. Sulle Prealpi regionali i fenomeni potranno temporaneamente attenuarsi, mentre sulle pianure il quadro resterà perturbato. Sulle Alpi, invece, le deboli nevicate previste al mattino tenderanno a trasformarsi in pioggia dal pomeriggio, con un’intensificazione in serata.

Sera: prosegue il tempo instabile, attenzione all’allerta pioggia

La serata sarà ancora caratterizzata da nuvole compatte e precipitazioni. Il totale previsto per Udine raggiunge 29 millimetri, un quantitativo che rende questa giornata particolarmente piovosa. È inoltre segnalata un’allerta meteo per pioggia: è opportuno seguire gli eventuali aggiornamenti ufficiali e prestare attenzione durante gli spostamenti, soprattutto nelle fasi di precipitazione più insistente. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1.793 metri.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 26 novembre: sono previste ancora piogge, con condizioni meteorologiche instabili sul territorio udinese;

sono previste ancora piogge, con condizioni meteorologiche instabili sul territorio udinese; Venerdì 27 novembre: il cielo sarà nuvoloso, con una situazione ancora grigia ma senza indicazioni di precipitazioni specifiche;

il cielo sarà nuvoloso, con una situazione ancora grigia ma senza indicazioni di precipitazioni specifiche; Sabato 28 novembre: è atteso un miglioramento, con nuvolosità più contenuta e condizioni generalmente poco nuvolose.

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