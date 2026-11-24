MANIAGO – Il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (Nip) ha celebrato a Maniago il 60° anniversario dalla fondazione, avvenuta nel 1966. Al convegno, l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini ha indicato nel Consorzio un’esperienza di sviluppo nata dalla ricostruzione dopo il Vajont e ha chiesto maggiore coraggio nelle scelte europee sulle politiche industriali. Bini ha ricordato: “Sessant’anni fa, dopo la tragedia del Vajont, si comprese che per ricostruire una comunità non bastava restituire le case: occorreva creare lavoro e opportunità per il futuro. Da quella consapevolezza nacque il Consorzio Nip, una scelta che ha cambiato il volto del territorio pedemontano e dell’alta pianura pordenonese e che oggi continua a produrre risultati, sostenendo centinaia di imprese e migliaia di lavoratori delle diverse aree industriali e confermando la propria attrattività, testimoniata dai nuovi Comuni che hanno scelto di associarsi”.

Bini è intervenuto a Palazzo d’Attimis-Maniago, in piazza a Maniago, al convegno “Sessant’anni di sviluppo, crescita e visione per il territorio”, organizzato per l’anniversario. All’incontro erano presenti il presidente del Consorzio Nip Alessandro Tomba, il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, il sindaco di Maniago Umberto Scarabello, amministratori locali e rappresentanti del mondo economico e produttivo. In apertura dei lavori è stato trasmesso un videosaluto del governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, impegnato a Roma il 24 novembre.

Il Nip gestisce 13 zone produttive con oltre 290 aziende

A sessant’anni dalla fondazione, il Nip gestisce 13 zone produttive, dove operano oltre 290 aziende con circa 6.500 addetti. Il percorso associativo si è ampliato di recente con l’ingresso di due Comuni e di Confindustria Alto Adriatico.

Tra il 2018 e il 2024 la Regione ha assegnato al Nip 23,6 milioni di euro per finanziare diversi progetti di sviluppo, urbanizzazione e infrastrutturazione locale del Consorzio.

Bini richiama le scelte del dopo Vajont e chiede interventi all’Ue

Richiamando le decisioni del periodo successivo al Vajont, Bini ha sottolineato il valore di una politica capace di guardare oltre il consenso immediato. Ha detto: “Negli anni Sessanta si ebbe il coraggio di assumere decisioni anche impopolari, sottraendo terreni all’agricoltura per realizzare le aree industriali, perché si aveva chiaro dove si voleva portare questo territorio nei decenni successivi. Oggi possiamo misurare i risultati di quella visione”.

L’assessore ha esteso il richiamo alle politiche industriali europee, sostenendo che servono scelte urgenti per mantenere la competitività dei sistemi produttivi. Ha affermato: “La lezione del Nip – ha detto Bini – è che le scelte strategiche vanno fatte per tempo, anche quando comportano costi e difficoltà nell’immediato. In Europa, invece, sulle politiche energetiche e industriali troppe decisioni sono state rinviate, con conseguenze sulla competitività e sui costi ormai insostenibili che le nostre imprese sono costrette a pagare. Non possiamo chiedere alle aziende di affrontare la transizione e competere sui mercati internazionali senza garantire condizioni adeguate, a partire dal costo dell’energia. Servono urgentemente – ha ammonito Bini – coraggio, visione e vere politiche industriali”.

Consorzi, costi energetici e Agenda Manifatturiera 2030

Bini ha richiamato il sostegno della Regione al sistema produttivo e la necessità di proseguire gli investimenti. Ha dichiarato: “Con lo sviluppo dei Consorzi, gli interventi per ridurre i costi energetici e l’Agenda Manifatturiera 2030 stiamo lavorando per rafforzare la competitività del sistema regionale, anche inserendo importanti risorse economiche nella manovra finanziaria in preparazione in questi giorni. Il Nip dimostra – ha concluso l’assessore – che un territorio può trasformare una ferita in un’opportunità di sviluppo, quando istituzioni, imprese e comunità sanno lavorare insieme con una prospettiva di lungo periodo”.

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