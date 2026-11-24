Una società che trasforma un immobile strumentale in abitazioni da affittare può detrarre l’IVA sui lavori secondo le regole ordinarie, ma nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate non può detrarre quella su manutenzione, gestione e arredi delle future abitazioni. È la conclusione della risposta 229 del 24 novembre 2026, riprodotta da TC Notiziario.

Il chiarimento riguarda una fattispecie specifica, utile anche alle imprese immobiliari del Friuli-Venezia Giulia che valutano operazioni analoghe: non introduce una nuova agevolazione né una disciplina regionale. La risposta distingue il periodo dei lavori dalla fase successiva al cambio di categoria catastale e considera anche il regime IVA delle locazioni.

Il progetto: da uffici ad abitazioni in affitto

La società dichiara di gestire e affittare immobili propri. Ha affidato a imprese esterne la ristrutturazione di parte di un edificio censito in categoria D/1, ma utilizzato come ufficio. I lavori, iniziati nel 2024 e ancora in corso secondo l’istanza, sono destinati a realizzare abitazioni in categoria A/2, con relative pertinenze.

Dopo una variante al progetto, tutte le unità risultanti dall’intervento sono destinate a uso residenziale. La parte dell’edificio non interessata dai lavori manterrà l’uso ufficio: per questa porzione la società si è impegnata a chiedere l’aggiornamento catastale ad A/10.

La società prevede locazioni a lungo termine, non attività ricettiva, e intende acquistare mobili. Si riserva di optare per l’imponibilità IVA nei contratti, in alternativa al regime di esenzione, ritenendo di possedere i requisiti previsti per l’impresa che ha eseguito gli interventi anche tramite appaltatori. Dichiara inoltre di non essere un’impresa costruttrice e di applicare separatamente l’IVA alle attività di locazione abitativa esente e di locazione strumentale imponibile.

Perché l’IVA sui lavori segue le regole ordinarie

La detrazione permette, nei casi previsti, di recuperare l’IVA sugli acquisti utilizzati per operazioni che danno diritto a detrazione. L’articolo 19-bis1 del decreto IVA prevede però una limitazione oggettiva per l’acquisto e per alcune spese relative a fabbricati abitativi, con eccezioni stabilite dalla norma.

Per l’Agenzia, nel caso esaminato questa limitazione non si applica automaticamente ai lavori eseguiti sull’immobile ancora classificato D/1: si tratta, ai fini della risposta, di un fabbricato strumentale per natura. L’IVA sulla ristrutturazione è quindi detraibile secondo le regole ordinarie, tenendo conto delle condizioni che governano il diritto alla detrazione. La futura destinazione abitativa, da sola, non comporta l’indetraibilità oggettiva delle spese per quei lavori.

Quando può essere necessaria una rettifica

La rettifica della detrazione è l’adeguamento dell’IVA inizialmente detratta quando l’utilizzo effettivo di beni o servizi dà diritto a una detrazione diversa da quella prevista. Secondo la risposta, occorre quindi guardare alle operazioni per le quali saranno effettivamente utilizzate le unità.

L’Agenzia assume, sulla base di quanto rappresentato nell’istanza, che le abitazioni saranno affittate a lungo termine in regime di imponibilità IVA. Su questo presupposto non individua un obbligo di rettifica dell’IVA sui lavori per il solo passaggio alla destinazione abitativa. Un impiego effettivo diverso, con un diverso diritto alla detrazione, richiederebbe invece una valutazione. Per i fabbricati, la risposta richiama un periodo di rettifica di dieci anni decorrenti dall’acquisto o dall’ultimazione.

Spese successive e mobili: la conclusione per la società

Una volta riclassificate le unità come abitazioni, secondo l’Agenzia la limitazione oggettiva riguarda l’IVA su manutenzione, gestione e recupero dei fabbricati. La conclusione si basa sui presupposti assunti nella risposta: la società non è un’impresa di costruzione e non applica la percentuale di detrazione, o pro-rata, nei termini previsti dall’eccezione richiamata dalla norma.

Nel medesimo caso l’Agenzia considera indetraibile anche l’IVA sui mobili destinati alle abitazioni, perché le spese sono funzionali al loro sfruttamento economico. La soluzione proposta dalla società, secondo cui l’uso degli immobili nell’attività d’impresa avrebbe escluso la limitazione anche dopo la riclassificazione, non è stata quindi accolta su questo punto.

La risposta si fonda sulle informazioni fornite dalla società e non accerta la natura degli interventi dichiarati. Per operazioni analoghe restano determinanti la classificazione dell’immobile, i requisiti dell’impresa, il regime dei contratti e l’utilizzo effettivo delle unità.

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