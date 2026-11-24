Il consigliere regionale Francesco Martines ha annunciato di aver depositato una richiesta urgente di audizione nelle Commissioni II e IV del Consiglio regionale sui disservizi postali in Friuli-Venezia Giulia. La richiesta, firmata anche da consiglieri delle opposizioni, coinvolge rappresentanti dei lavoratori e dell’azienda, Federconsumatori e i sindaci dei Comuni interessati. La nota non indica una data per l’audizione: la richiesta non equivale a una convocazione.

Le chiusure segnalate nelle province

Secondo un servizio della Rai, in provincia di Udine sono ancora chiusi per lavori dodici uffici postali: Bagnaria Arsa, Basiliano, Buttrio, Martignacco, Palmanova, Paluzza, Porpetto, Prato Carnico, San Daniele del Friuli, Santa Maria la Longa, Talmassons e Torviscosa. Il servizio precisa che non tutte le chiusure dipendono dal progetto Polis: alcune sono legate ad altri interventi tecnici.

Martines afferma inoltre che ci sono «76 uffici chiusi a Trieste, Pordenone e Gorizia». La nota non specifica a quale periodo si riferisca il dato né elenca gli uffici. Il consigliere sostiene che le chiusure causino disguidi e ritardi nelle consegne e rendano più difficile raggiungere i servizi, soprattutto per le persone anziane e per chi non può spostarsi con mezzi pubblici o privati.

Il servizio Rai riferisce che a Manzano l’ufficio postale ha riaperto dopo mesi di lavori. Per gli altri dodici uffici in provincia di Udine non indica una data comune di riapertura; segnala inoltre disagi per chi deve raggiungere sportelli in altri Comuni, in particolare nelle aree più isolate.

Il confronto chiesto in Consiglio regionale

«Le criticità che continuano a interessare il servizio postale in Friuli-Venezia Giulia richiedono risposte tempestive», ha dichiarato Martines nella nota del Consiglio regionale sulla richiesta di audizione. L’iniziativa mira, secondo il consigliere, a chiarire le disfunzioni e a discutere possibili soluzioni con i soggetti coinvolti.

Il quadro delle chiusure in provincia di Udine e la riapertura di Manzano sono descritti nel servizio Rai sugli uffici postali ancora chiusi. Il prossimo passaggio per la richiesta di Martines è l’eventuale calendarizzazione dell’audizione da parte delle Commissioni.

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