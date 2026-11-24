A Trieste scade oggi, martedì 24 novembre 2026, il termine per presentare la domanda preventiva di rimborso delle soste a pagamento durante la Fiera di San Nicolò. Il beneficio riguarda i parcheggi utilizzati dal 27 novembre al 6 dicembre e, secondo l’avviso del Comune di Trieste, sarà riconosciuto al massimo a dieci richiedenti in possesso dei requisiti, in ordine di arrivo.

La richiesta va presentata con il Modello A, compilato e firmato, completo degli allegati e con un indirizzo email o PEC valido per ricevere la comunicazione sull’eventuale ammissione. Il rimborso è limitato a un veicolo per nucleo familiare e a un massimo di 80 euro. L’avviso comunale rimanda online a moduli e planimetria dell’area interessata.

Chi può chiedere il rimborso

Possono presentare domanda i residenti in viale XX Settembre, via Battisti, via Piccolomini, via Strehler, via Zovenzoni, via Ireneo della Croce, via Rapicio e via Scussa. Per via Galilei il requisito vale soltanto nel tratto compreso tra viale XX Settembre e via Giulia.

Il rimborso riguarda la sosta nei parcheggi a pagamento indicati nella planimetria allegata all’avviso. Tra le domande pervenute entro la scadenza saranno ammesse le prime dieci complete e idonee, in base all’ordine di arrivo.

La rendicontazione va presentata entro il 16 dicembre

La domanda in scadenza oggi è preventiva e non coincide con la richiesta di rimborso delle spese sostenute. Chi sarà ammesso dovrà presentare successivamente il Modello B, allegando le singole ricevute dei parcheggi, entro mercoledì 16 dicembre 2026. Il modulo sarà trasmesso dal Comune insieme alla comunicazione di ammissione.

Per informazioni, il Comune indica i numeri 040 675 4711, 040 675 4714, 040 675 8204 e 040 675 8011.

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