Salute
Cervignano, chiusi CUP, Anagrafe sanitaria e Punto prelievi dal 25 al 30 novembre
Dal 25 al 30 novembre la Casa della Comunità di Cervignano sospende tre servizi. ASUFC indica gli sportelli di San Giorgio di Nogaro e Palmanova; riapertura il 1° dicembre.
Da mercoledì 25 a lunedì 30 novembre 2026 resteranno chiusi il CUP, l’Anagrafe sanitaria e il Punto prelievi della Casa della Comunità di Cervignano del Friuli, in via Trieste 75. Per rivolgersi a questi servizi, ASUFC indica gli sportelli di San Giorgio di Nogaro e Palmanova nel proprio avviso sulla chiusura temporanea.
Le sedi alternative
A San Giorgio di Nogaro gli sportelli si trovano in via Palmanova 1; a Palmanova, nella località di Jalmicco, in via Natisone 11. L’avviso specifica che le sedi rispettano i rispettivi orari consueti, ma non riporta le fasce orarie dettagliate.
La sospensione è dovuta a lavori di ristrutturazione e al trasferimento di alcuni servizi. La comunicazione riguarda i tre sportelli elencati e non annuncia la chiusura dell’intera Casa della Comunità.
La riapertura a Cervignano
Da martedì 1° dicembre CUP, Anagrafe sanitaria e Punto prelievi torneranno operativi al primo piano della stessa sede di via Trieste 75.
Un altro trasferimento di servizi sanitari territoriali è previsto a Cividale: dal 30 novembre CUP e Punto prelievi saranno operativi nella nuova Casa della Comunità, come spiega l’articolo sulla nuova sede di Cividale.
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