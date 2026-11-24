Da mercoledì 25 a lunedì 30 novembre 2026 resteranno chiusi il CUP, l’Anagrafe sanitaria e il Punto prelievi della Casa della Comunità di Cervignano del Friuli, in via Trieste 75. Per rivolgersi a questi servizi, ASUFC indica gli sportelli di San Giorgio di Nogaro e Palmanova nel proprio avviso sulla chiusura temporanea.

Le sedi alternative

A San Giorgio di Nogaro gli sportelli si trovano in via Palmanova 1; a Palmanova, nella località di Jalmicco, in via Natisone 11. L’avviso specifica che le sedi rispettano i rispettivi orari consueti, ma non riporta le fasce orarie dettagliate.

La sospensione è dovuta a lavori di ristrutturazione e al trasferimento di alcuni servizi. La comunicazione riguarda i tre sportelli elencati e non annuncia la chiusura dell’intera Casa della Comunità.

La riapertura a Cervignano

Da martedì 1° dicembre CUP, Anagrafe sanitaria e Punto prelievi torneranno operativi al primo piano della stessa sede di via Trieste 75.

Un altro trasferimento di servizi sanitari territoriali è previsto a Cividale: dal 30 novembre CUP e Punto prelievi saranno operativi nella nuova Casa della Comunità, come spiega l’articolo sulla nuova sede di Cividale.

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