«La foresta dei no», spettacolo ideato, scritto e diretto da Giuliano Scarpinato, è andato in scena il 23 novembre al Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli. La scheda del CSS, coproduttore dello spettacolo, inserisce l’appuntamento nella tournée di ContattoTIG e indica quattro matinée per le scuole tra Cervignano e Udine.

iMagazine riferisce che le matinée hanno coinvolto circa 900 studenti delle secondarie di primo grado tra Udine e la Bassa Friulana. Il dato non compare nella scheda del CSS e il suo ambito temporale non è chiaro: il calendario colloca una matinée a Cervignano il 24 novembre e tre al Teatro S. Giorgio di Udine dal 25 al 27 novembre. Al momento della redazione, dunque, gli appuntamenti di Udine sono ancora in programma e il totale riferito da iMagazine non può essere considerato il consuntivo di tutte e quattro le date. Anche la pagina della stagione del Teatro Pasolini presenta lo spettacolo e la data del 23 novembre.

La storia di Mia e l’isolamento adolescenziale

La protagonista è Mia, una ragazza di 14 anni che vive in una foresta simbolica e vorrebbe oltrepassarne i confini. La presentazione dello spettacolo collega il racconto al desiderio di uscire dall’isolamento e alla paura di affrontare il mondo esterno; il CSS lo propone alle scuole secondarie di primo grado come spettacolo sul rischio di isolamento sociale nell’adolescenza.

In scena ci sono Giulia Di Sacco e Lorenzo Crovo; Ilaria Genatiempo appare in video. Scarpinato firma ideazione, regia e drammaturgia. La produzione riunisce Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Viola Produzioni ed Elsinor – Centro di Produzione Teatrale.

Le date delle matinée

Il calendario del CSS indica la matinée al Teatro Pasolini il 24 novembre e tre appuntamenti al Teatro S. Giorgio di Udine dal 25 al 27 novembre. Sono le date previste per il percorso scolastico in regione; il dato di circa 900 studenti resta attribuito a iMagazine e non è specificato se si riferisca a tutte le matinée o a una parte degli appuntamenti.

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