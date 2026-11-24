MONTE SABOTINO – Il progetto esecutivo BeWoP per valorizzare il versante italiano del Monte Sabotino è stato presentato il 24 novembre 2026 al GO! Center di Gorizia, nell’ambito dell’iniziativa europea promossa dal GECT GO. L’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha affermato: “Il Monte Sabotino è un luogo simbolo della nostra storia che oggi può diventare sempre più uno spazio di incontro tra Italia e Slovenia. Valorizzarne il patrimonio storico e paesaggistico significa trasformare la memoria in un’opportunità di sviluppo socio-economico-culturale. Dalla Regione un plauso a chi si è impegnato in questo obiettivo”.

Cofinanziato dal Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, il progetto punta a rafforzare la rete transfrontaliera della Walk of Peace, un itinerario di oltre 500 chilometri che collega i luoghi della memoria della Prima Guerra Mondiale integrando patrimonio storico, paesaggio e turismo sostenibile. Il Monte Sabotino è uno dei tre siti pilota, insieme a Kolovrat e Cerje.

Secondo Amirante, il progetto si inserisce nelle infrastrutture verdi e blu del nuovo PGT, che unisce la valorizzazione di biotopi e siti paesaggistici alla mobilità lenta e alla connettività territoriale.

Sentieri, trincee e garitte: gli interventi previsti sul Monte Sabotino

“L’intervento sul versante italiano prevede il recupero dei sentieri storici e degli antichi tracciati militari, la valorizzazione della trincea sommitale e delle caverne della Grande Guerra, oltre a opere per migliorare la sicurezza e l’accessibilità dei percorsi – ha spiegato Amirante -. Sono previsti anche una nuova segnaletica storico-naturalistica, il recupero di due garitte risalenti alla Guerra Fredda e la realizzazione di spazi di sosta nei pressi dei punti panoramici. Particolare attenzione sarà riservata al collegamento funzionale e culturale con gli itinerari già valorizzati sul versante sloveno”.

BeWoP comprende anche la progettazione degli interventi per valorizzare la piattaforma panoramica situata sopra la cosiddetta Strada di Osimo (NSA 55). “Dopo GO! 2025, BeWoP consolida una visione transfrontaliera nella quale il confine diventa occasione di connessione e sviluppo. La collaborazione tra Regione, GECT GO e istituzioni slovene permette di costruire nuove opportunità per il territorio, coniugando tutela della memoria, mobilità sostenibile e turismo inserendosi appieno nella strategia regionale di pianificazione territoriale”, ha aggiunto l’assessore.

Il GECT GO deve reperire i fondi per il primo lotto da 200mila euro

Il progetto vuole contribuire alla valorizzazione della Walk of Peace in vista di una possibile candidatura a Itinerario culturale del Consiglio d’Europa. Il riconoscimento richiede un percorso specifico ed è indicato come obiettivo di più lungo periodo. Al GECT GO spetta ora reperire le risorse per realizzare il progetto: il primo lotto vale 200mila euro e gli investimenti complessivi possono arrivare a un milione. Il GECT GO dovrà inoltre individuare, di concerto con le altre istituzioni, il soggetto gestore del sito.

Alla conferenza hanno partecipato anche Aljoša Sosol, del segretariato congiunto Interreg Italia-Slovenia; Livio Semolic, vicepresidente GECT GO; Ezio Benedetti, responsabile dei progetti europei GECT GO; Francesco Del Sordi, assessore del Comune di Gorizia; e Michele Pellizzari, estensore del progetto esecutivo.

L’assessore Amirante durante il suo intervento — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook