La manovra del Friuli-Venezia Giulia prevede 1,8 milioni di euro nel triennio 2027–2029 per potenziare le infrastrutture digitali pubbliche e rafforzare la sicurezza dei dati. Tra gli obiettivi illustrati dall’assessore regionale Sebastiano Callari c’è il passaggio da 1 a 10 gigabit al secondo per rispondere alle esigenze delle aziende sanitarie, a partire dallo scambio di immagini diagnostiche tra sedi. La I Commissione integrata ha approvato le disposizioni di competenza il 25 novembre: manca ancora il passaggio in Aula.

La spesa non riguarda soltanto la velocità della rete sanitaria. Secondo la nota della Giunta regionale, i fondi coprono più azioni, dal potenziamento della rete pubblica al progetto di collaborazione sui data center. Il resoconto del Consiglio conferma l’importo e la finalità sanitaria ma non indica le date di attivazione delle singole sedi.

Che cosa può cambiare per la diagnostica

Una rete con maggiore capacità può trasferire più dati nello stesso tempo. Il vantaggio riguarda, per esempio, un esame composto da molte immagini ad alta risoluzione che deve essere consultato da uno specialista in un’altra sede. L’obiettivo dei 10 Gbit riguarda i collegamenti tra strutture pubbliche, non la velocità delle connessioni domestiche. Non è neppure una promessa di ridurre da subito le liste d’attesa: la misura interviene sulla trasmissione dei dati, non sul numero di visite o sulle agende.

Data center: l’ipotesi di condividere capacità e protezione

La Regione lavora inoltre con altre amministrazioni regionali a una federazione dei data center. In concreto, l’idea è far collaborare infrastrutture distinte, così da aumentare la capacità di calcolo disponibile e rendere più resilienti i sistemi che conservano i dati. Callari la presenta come alternativa alla costruzione di un unico grande centro, anche per contenere i consumi. La nota non specifica quali servizi saranno collegati per primi né quando la collaborazione diventerà operativa.

Due provvedimenti diversi: il programma 2026 e la manovra 2027–2029

La proposta da 1,8 milioni non va confusa con il Programma di attivazione 2026, già approvato dalla Giunta, che vale circa 1,97 milioni di euro IVA inclusa. Quel programma prevede, tra l’altro, il rinnovo di apparati di rete e aveva già indicato l’obiettivo dei 10 Gbit per i collegamenti alle sedi ospedaliere. La novità del passaggio di novembre in Commissione è la previsione triennale per rete, sicurezza e collaborazione sui data center. La manovra è attesa in Aula il 4 e dal 9 all’11 dicembre: fino al voto definitivo la previsione resta parte del disegno di bilancio. Le tappe della manovra regionale.

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