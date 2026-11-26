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Manovra FVG 2027-29, esame chiuso in Commissione: ora il voto in Aula
La I Commissione ha licenziato a maggioranza la manovra regionale 2027-29. Furio Honsell ha votato contro; l’esame in Aula è previsto il 4 e dal 9 all’11 dicembre.
La I Commissione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha concluso il 25 novembre l’esame della manovra 2027-29 e ha licenziato i provvedimenti a maggioranza. Le opposizioni si sono astenute, tranne Furio Honsell, che ha votato contro. Il passaggio successivo è in Aula: il calendario prevede l’esame il 4 e dal 9 all’11 dicembre 2026, secondo il resoconto del Consiglio regionale sull’esito dei lavori.
Quali provvedimenti compongono la manovra
L’iter riguarda la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2027 e tre disegni di legge: il ddl 103, Collegata alla manovra; il ddl 104, Legge di stabilità 2027; e il ddl 105, Bilancio di previsione 2027-29. Il resoconto della seduta del 24 novembre riportava già il calendario previsto per il successivo esame consiliare.
Il voto in Commissione conclude una fase dell’iter, ma non approva definitivamente la manovra: la decisione sui testi spetta al Consiglio regionale in Aula.
Il voto contrario di Honsell e i relatori
Honsell ha motivato il voto contrario definendo i provvedimenti «fotocopia dei 9 anni di amministrazione Fedriga» e criticando la distribuzione delle risorse. In Aula parlerà per il Gruppo Misto come relatore di minoranza, affiancato da Diego Moretti e Massimo Moretuzzo. Per la maggioranza sono stati indicati cinque relatori: Antonio Calligaris, Mauro Di Bert, Markus Maurmair, Andrea Cabibbo e Maddalena Spagnolo.
Durante le sedute della Commissione sono state esaminate anche le singole disposizioni dei provvedimenti. Tra i temi affrontati figurano le norme su infrastrutture e territorio e il ponte sul Meduna, oggetto di un resoconto sui lavori della Commissione.
Il passaggio in Aula
Il Consiglio regionale dovrà discutere e votare i testi nelle sedute programmate a dicembre. Fino alla conclusione di questo passaggio, l’esito della manovra e le disposizioni definitive restano da decidere.
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