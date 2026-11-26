Le spese per mensa, scuolabus e altri servizi scolastici potranno comparire nella dichiarazione dei redditi precompilata grazie all’invio dei dati da parte degli enti locali all’Agenzia delle Entrate. La misura nazionale interessa anche le famiglie del Friuli-Venezia Giulia: la comunicazione è facoltativa per le spese del 2026 e obbligatoria da quelle del 2027, alle condizioni previste dalla norma.

Il decreto del Ministero dell’Economia del 12 novembre 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 novembre, modifica le regole sulla trasmissione dei dati per la precompilata. Non introduce un nuovo bonus: interviene sul modo in cui l’Agenzia riceve informazioni relative a spese già previste tra quelle detraibili.

Quando le spese possono arrivare nella precompilata

Il calendario distingue l’anno in cui la famiglia sostiene la spesa da quello in cui presenta la dichiarazione:

Anno della spesa Dichiarazione relativa alla spesa Invio dei dati da parte dell’ente locale 2026 2027 Facoltativo Dal 2027 Dall’anno successivo Obbligatorio, alle condizioni del decreto

Per le spese sostenute nel 2026, quindi, la presenza nel 730 del 2027 dipenderà anche dalla scelta dell’ente di trasmettere i dati. L’obbligo riferito alle spese del 2027 riguarda invece la dichiarazione dell’anno successivo e non garantisce che ogni voce sia già inserita.

Quali servizi e quali scuole rientrano nella comunicazione

Il decreto riguarda i servizi ausiliari all’istruzione: mensa, assistenza durante il pasto, pre e post scuola e trasporto scolastico. Sono compresi quelli offerti per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

La comunicazione contiene i dati delle spese detraibili sostenute dalle persone fisiche e quelli identificativi sia degli iscritti agli istituti sia di chi ha pagato. Riguarda anche i rimborsi relativi a tali spese: un’informazione utile per non considerare come costo effettivo una somma restituita alla famiglia.

Il limite per i servizi affidati a terzi

Se il servizio è affidato a un soggetto esterno, per esempio un’impresa o una cooperativa, l’ente locale trasmette i dati quando sono nella sua disponibilità. Anche nella fase obbligatoria, dunque, non è garantito che tutte le spese dei servizi esternalizzati arrivino all’Agenzia attraverso l’ente.

La regola è nazionale: non sono indicate nel decreto modalità specifiche per il Friuli-Venezia Giulia. La disponibilità delle informazioni dipenderà dalla gestione dei singoli servizi e dai dati in possesso degli enti interessati.

Cosa controllare nella dichiarazione

La presenza di una spesa nella precompilata non dimostra da sola che siano soddisfatte tutte le condizioni per la detrazione. Prima di presentare la dichiarazione occorre controllare gli importi, gli eventuali rimborsi e i requisiti fiscali applicabili, conservando ricevute e attestazioni dei pagamenti.

Se una voce non compare, la famiglia dovrà verificare se ha diritto alla detrazione e, in tal caso, inserirla nella dichiarazione. Per le spese del 2026 sarà utile controllare la precompilata del 2027; per quelle del 2027, la dichiarazione del 2028.

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