I Carabinieri hanno affrontato 97 reati riconducibili alla violenza di genere e ai maltrattamenti in famiglia in provincia di Pordenone negli ultimi dodici mesi, contro gli 87 dello stesso periodo dell’anno precedente. Il dato è riportato nel resoconto del bilancio dell’Arma diffuso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Si riferisce ai reati affrontati dai militari e non al numero di condanne.

Le tipologie di reato riportate

Il bilancio indica 46 casi di maltrattamenti contro familiari o conviventi e 32 episodi di stalking. Riporta inoltre 13 reati contro la libertà sessuale e tre violazioni dei divieti di avvicinamento. A questi si aggiungono episodi di lesioni e percosse, senza un conteggio separato.

In 22 circostanze, secondo il resoconto, le violenze sono avvenute alla presenza o con il coinvolgimento diretto di minori. L’attività investigativa è stata condotta in collaborazione con la Procura di Pordenone e con il supporto dell’associazione Voce Donna.

Deferimenti e provvedimenti

Il bilancio riferisce 76 deferimenti in stato di libertà e l’esecuzione di 21 misure cautelari e precautelari. Tra i provvedimenti elencati figurano sette custodie in carcere, cinque arresti domiciliari e sei misure restrittive della libertà di movimento, tra cui divieti di avvicinamento e allontanamenti dalla casa familiare. Il resoconto menziona anche due arresti in flagranza e un fermo di polizia giudiziaria, senza chiarire il rapporto di questi interventi con le 21 misure.

Reati affrontati, deferimenti e provvedimenti sono dati distinti e non descrivono, da soli, l’esito dei procedimenti giudiziari. L’Arma ha richiamato inoltre l’uso del braccialetto elettronico e l’importanza di chiedere aiuto, indicando i numeri 112 e 1522.

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