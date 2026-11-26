Cronaca & Attualità
Violenza di genere, 97 reati affrontati dai Carabinieri nel Pordenonese
Il bilancio dell’Arma riporta 97 reati affrontati in provincia di Pordenone negli ultimi dodici mesi, contro 87 nello stesso periodo dell’anno precedente. I dati non indicano il numero di condanne.
I Carabinieri hanno affrontato 97 reati riconducibili alla violenza di genere e ai maltrattamenti in famiglia in provincia di Pordenone negli ultimi dodici mesi, contro gli 87 dello stesso periodo dell’anno precedente. Il dato è riportato nel resoconto del bilancio dell’Arma diffuso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Si riferisce ai reati affrontati dai militari e non al numero di condanne.
Le tipologie di reato riportate
Il bilancio indica 46 casi di maltrattamenti contro familiari o conviventi e 32 episodi di stalking. Riporta inoltre 13 reati contro la libertà sessuale e tre violazioni dei divieti di avvicinamento. A questi si aggiungono episodi di lesioni e percosse, senza un conteggio separato.
In 22 circostanze, secondo il resoconto, le violenze sono avvenute alla presenza o con il coinvolgimento diretto di minori. L’attività investigativa è stata condotta in collaborazione con la Procura di Pordenone e con il supporto dell’associazione Voce Donna.
Deferimenti e provvedimenti
Il bilancio riferisce 76 deferimenti in stato di libertà e l’esecuzione di 21 misure cautelari e precautelari. Tra i provvedimenti elencati figurano sette custodie in carcere, cinque arresti domiciliari e sei misure restrittive della libertà di movimento, tra cui divieti di avvicinamento e allontanamenti dalla casa familiare. Il resoconto menziona anche due arresti in flagranza e un fermo di polizia giudiziaria, senza chiarire il rapporto di questi interventi con le 21 misure.
Reati affrontati, deferimenti e provvedimenti sono dati distinti e non descrivono, da soli, l’esito dei procedimenti giudiziari. L’Arma ha richiamato inoltre l’uso del braccialetto elettronico e l’importanza di chiedere aiuto, indicando i numeri 112 e 1522.
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