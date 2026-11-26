Giovedì 26 novembre dalle 14.30 alle 17, a Udine, l’associazione PARI e l’Università di Udine organizzano il convegno “Violenza è anche quella che non si vede”. L’incontro si terrà all’auditorium della Biblioteca dell’Ateneo in via Fausto Schiavi 44, al polo scientifico dei Rizzi, e affronterà la violenza economica e le forme di violenza di genere nelle relazioni e nei luoghi di lavoro. Il programma dell’Università indica la sede come auditorium della Biblioteca scientifica; il Comune la chiama Auditorium della Biblioteca Nuova Rizzi.

Gli interventi in programma

L’incontro propone esempi di comportamenti non fisici che possono essere difficili da riconoscere: il controllo del conto bancario o del telefono del partner, le battute discriminatorie sul lavoro e il pedinamento.

Dopo i saluti istituzionali, il Centro antiviolenza del Comune di Udine “Zero Tolerance” parlerà di che cosa si intende per violenza. La giuslavorista dell’Università Caterina Mazzanti interverrà sulla violenza di genere nel lavoro e su come riconoscerla, prevenirla e contrastarla. Le scrittrici Giulia Muscatelli e Carolina Capria affronteranno, rispettivamente, il ruolo delle relazioni degli adulti nella costruzione della cultura della violenza tra i più giovani e il rapporto tra cultura e violenza.

È prevista anche una tavola rotonda con il presidente di PARI, Fabrizio Rutschmann, e gli amministratori delegati di Salp, Fabrizio D’Alessio, e Bluenergy, Alberta Gervasio. Modera la giornalista Daniela Larocca. Tra i saluti istituzionali annunciati dall’Ateneo figurano quelli del rettore Angelo Montanari, del prefetto Domenico Lione, del vicesindaco Alessandro Venanzi e dell’assessora regionale Barbara Zilli.

Accesso e sede

PARI segnala che l’evento è gratuito, i posti sono limitati e occorre iscriversi: le informazioni per partecipare diffuse dall’associazione riportano il collegamento alla registrazione. Gli organizzatori non indicano una scadenza nel loro avviso pubblico: prima di andare è bene verificare che ci siano ancora posti attraverso il modulo. L’appuntamento è inserito nel calendario comunale per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

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