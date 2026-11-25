Per le micro, piccole e medie imprese ammissibili, anche in Friuli-Venezia Giulia, il bando nazionale Brevetti+ 2026 prevede l’avvio delle domande alle 12 di oggi 25 novembre. La misura sostiene l’acquisto di servizi specialistici per valorizzare economicamente un brevetto, con un contributo a fondo perduto fino a 140.000 euro. La richiesta va inviata online a Invitalia, nei limiti delle risorse disponibili.

La dotazione è di 20 milioni di euro. Non c’è una graduatoria: le domande sono esaminate in ordine cronologico e l’invio non garantisce il finanziamento. Il primo giorno il bando prevede la presentazione fino alle 18; nei giorni lavorativi successivi, se restano risorse, dalle 10 alle 18, dal lunedì al venerdì.

Quali imprese e brevetti rientrano nel bando

La misura è nazionale, non regionale, ed è aperta alle PMI, anche di nuova costituzione, con sede legale e operativa in Italia. L’impresa deve essere iscritta al Registro delle imprese e possedere gli altri requisiti del bando, inclusa la regolarità rispetto agli obblighi assicurativi per calamità naturali ed eventi catastrofali, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa.

Quanto al brevetto, è sufficiente rientrare in una delle condizioni indicate dal decreto:

essere titolare di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia dopo il 1° gennaio 2025, oppure di una licenza esclusiva relativa a quel brevetto, trascritta all’Ufficio italiano brevetti e marchi; le tasse di mantenimento devono essere pagate, se dovute;

essere titolare di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata dopo il 1° gennaio 2024, con un rapporto di ricerca a esito non negativo;

essere titolare di un brevetto concesso dall’Ufficio europeo dei brevetti e convalidato in Italia dopo il 1° gennaio 2025, oppure di un brevetto europeo con effetto unitario a partire dal 1° gennaio 2025;

essere titolare di una domanda europea o internazionale depositata dopo il 1° gennaio 2024, con rapporto di ricerca a esito non negativo, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale non già agevolata nei precedenti bandi Brevetti+.

Il brevetto da valorizzare non deve essere già stato finanziato negli sportelli precedenti né figurare in un’altra domanda sullo sportello 2026. Ogni impresa può presentare una sola richiesta.

Quanto copre il contributo

Il contributo è concesso nel regime europeo de minimis, che pone limiti agli aiuti pubblici di importo contenuto. Il tetto di 140.000 euro resta valido anche nei casi in cui la percentuale di copertura delle spese è più alta.

Condizione dell’impresa Copertura massima dei costi ammissibili Impresa ammissibile 80% Impresa con certificazione della parità di genere 85% Impresa contitolare del brevetto o della domanda con un ente pubblico di ricerca, oppure titolare di una licenza esclusiva su un brevetto di tale ente, alle condizioni del bando 100%

Per la licenza di un brevetto di un ente pubblico di ricerca, il decreto richiede che sia già trascritta all’Ufficio italiano brevetti e marchi e non abbia vincoli di estensione territoriale. Di norma l’aiuto non è cumulabile con altre agevolazioni sulle stesse spese, salvo le eccezioni specificate nel bando.

Quali servizi finanzia e come costruire il progetto

Non viene finanziato genericamente il possesso del brevetto: i servizi devono essere collegati alla sua valorizzazione economica e all’introduzione nell’attività dell’impresa. Il decreto distingue tre aree:

Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione : per esempio studi di fattibilità, progettazione di prototipi, test di produzione e certificazioni connesse al brevetto;

: per esempio studi di fattibilità, progettazione di prototipi, test di produzione e certificazioni connesse al brevetto; organizzazione e sviluppo: fra gli altri, organizzazione dei processi produttivi, analisi dei mercati e definizione della strategia di comunicazione e distribuzione;

tutela della proprietà industriale: predisposizione di accordi di segretezza o di concessione in licenza del brevetto.

Il progetto deve comprendere almeno un servizio della prima area e non può basarsi su un solo tipo di servizio. Le spese delle altre due aree, sommate, non possono superare il 20% del piano richiesto. Le spese ammissibili sono al netto dell’IVA.

Non sono ammessi servizi fatturati, anche solo in parte, il giorno della domanda o prima. I pagamenti devono avvenire con bonifico e le fatture devono riportare il CUP, il codice assegnato al progetto dopo l’invio. Il bando prevede anche esclusioni relative ai rapporti tra impresa e fornitori.

Come presentare la domanda

Le istruzioni di Invitalia per la domanda richiedono SPID, CNS o CIE per accedere all’area personale, dove compilare la richiesta e caricare il business plan e gli allegati. Per completare l’invio servono firma digitale e posta elettronica certificata, o PEC.

Tra i documenti indicati dall’agenzia figurano:

la documentazione sul percorso di brevettazione e sull’eventuale titolarità o contitolarità del brevetto;

la prova del pagamento delle tasse di mantenimento, se dovute;

i preventivi dei fornitori, con attività e costi dettagliati in giornate/uomo;

il business plan previsionale sugli sviluppi della valorizzazione e l’ultimo bilancio depositato;

l’eventuale certificazione della parità di genere.

Invitalia mette a disposizione il manuale e i moduli, compreso quello relativo alla polizza per eventi catastrofali. Il facsimile è un riferimento e non va utilizzato per presentare la domanda.

Cosa accade dopo l’invio

Al termine della procedura sono assegnati un protocollo elettronico e il CUP: non equivalgono alla concessione del contributo. Dopo la verifica dei requisiti, Invitalia valuta il progetto anche attraverso un colloquio con i propri esperti. Conta, tra l’altro, la coerenza dei servizi con la strategia di valorizzazione e la copertura finanziaria del progetto.

Le domande presentate prima della chiusura ma prive di copertura vengono sospese. Se entro sei mesi dalla chiusura non si liberano risorse dalle istruttorie in corso, decadono. L’eventuale esaurimento dei fondi e la chiusura dello sportello sono comunicati dal Ministero e da Invitalia.

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