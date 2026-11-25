La Camerata Bern si esibisce stasera, mercoledì 25 novembre 2026, alle 20.45 al Teatro Comunale di Monfalcone. Lily Higson-Spence sarà alla direzione e al violino. La scheda ufficiale del concerto indica anche un incontro di presentazione alle 20, al Bar del Teatro, a cura della musicologa Mara Corazza.

Il programma del concerto

La serata si apre con il Divertimento per archi n. 3 in Fa maggiore, KV 138 di Wolfgang Amadeus Mozart. Seguono Ohne Zeit, ohne Jahreszeit di Petr Il’ič Čajkovskij, indicato in programma come corale arrangiato per orchestra d’archi, e la Serenata per archi in Mi bemolle maggiore, op. 6 di Josef Suk.

Dopo l’intervallo sono previsti Seigneur, je vous en prie di Francis Poulenc, anch’esso in arrangiamento corale per orchestra d’archi, e il Quartetto per archi in Sol minore, op. 10 di Claude Debussy, proposto in una versione per orchestra d’archi.

La formazione svizzera conferma data, orario, sede e programma nella scheda del concerto di Monfalcone. La biglietteria è collegata alla pagina del teatro e alla vendita online su Vivaticket; la disponibilità dei posti non risulta verificabile dalla pagina consultata.

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