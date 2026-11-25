La FLC Cgil segnala carenze di docenti e posti nei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) e stima che in provincia di Gorizia il 40% degli iscritti resti in lista d’attesa. Il sindacato ha presentato le criticità il 24 novembre a Monfalcone, durante l’incontro “La scuola della Costituzione – inclusione, cittadinanza, lavoro”.

La percentuale, come gli altri dati sul personale e sulle attese, è attribuita alla Cgil nel servizio del Tgr Fvg sull’incontro. Il resoconto riferisce che, secondo il sindacato, la quota di iscritti che non riesce ad avviare le lezioni è del 30% nei CPIA e sale al 40% nel Goriziano.

Docenti, ore e spazi: le criticità riferite dalla Cgil

Per la provincia di Gorizia, la Cgil indica 11 docenti per l’insegnamento dell’italiano agli studenti alloglotti: quattro con incarico a tempo determinato e sette supplenti. Il sindacato afferma inoltre che tra Gorizia e Monfalcone ai CPIA sono state assegnate 36 ore di italiano e storia e che a Pordenone le cattedre per l’insegnamento dell’italiano sarebbero il doppio.

Tra le altre difficoltà segnalate figurano la scarsità di mediatori e la mancanza di sedi o spazi adeguati. Il servizio del Tgr riferisce, per esempio, che a Udine fino a poche settimane prima non era stato possibile svolgere le lezioni in sede al mattino per mancanza di spazi. Nel dibattito, ospitato all’Hotel Europa Palace, è stata richiamata anche la situazione del CPIA di Monfalcone, la cui sede amministrativa si trova in via Giovanni Bonavia, 21, come indica la guida regionale ai percorsi di istruzione per adulti.

Chi resta in attesa non può iniziare i corsi

I CPIA sono istituzioni scolastiche statali che offrono percorsi di istruzione ad adulti e, in determinate condizioni, a giovani dai 16 anni. I corsi di italiano possono certificare il livello richiesto per il permesso di soggiorno, riferisce il Tgr. Secondo la Cgil, chi non trova posto non riesce a iniziare le lezioni; il sindacato ha inoltre richiamato il rischio che chi non accede neppure al percorso per conseguire la licenza media resti escluso da opportunità formative.

Nei resoconti consultati non sono riportati una risposta del CPIA o degli enti competenti né provvedimenti annunciati per aumentare i posti o il personale. Le cifre sulle liste d’attesa e sulle risorse disponibili restano quindi stime e dati riferiti dalla Cgil; non sono indicati il periodo considerato o il metodo di calcolo.

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