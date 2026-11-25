La Regione Friuli-Venezia Giulia ha istituito tre abbonamenti per i servizi regionali di trasporto pubblico locale, su gomma e ferrovia, al 75% della tariffa ordinaria: una riduzione del 25%. La misura è destinata alle vittime del dovere e ai soggetti assimilati previsti dalla legge regionale, compresi alcuni familiari. La delibera della Giunta regionale n. 1638 è stata approvata il 13 novembre e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 25 novembre 2026.

Chi può chiedere l’agevolazione

La platea comprende le persone riconosciute vittime degli eventi lesivi previsti dalla normativa e i familiari indicati dalla legge regionale 3/2025: coniuge e figli oppure, in mancanza di questi, i genitori. Deve inoltre sussistere almeno una delle condizioni territoriali fissate dalla delibera: al momento dell’evento la vittima aveva la residenza o la sede di servizio in un Comune del Friuli-Venezia Giulia, oppure l’evento che ha causato invalidità permanente o morte è avvenuto in regione.

I titoli istituiti sono l’Abbonamento Annuale VdD, l’Abbonamento Semestrale VdD e l’Abbonamento Studenti VdD.

Domande e acquisti non sono ancora attivi

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online, tramite il collegamento che sarà reso disponibile nella pagina regionale dedicata ai trasporti. Andrà compilata come dichiarazione sostitutiva e corredata dalla documentazione che attesta i requisiti.

L’approvazione della misura non consente quindi di presentare subito la domanda o acquistare gli abbonamenti. La delibera subordina gli acquisti all’attivazione dell’applicativo regionale per ricevere le istanze e all’adeguamento dei sistemi di vendita dei gestori. Non indica una data per questi passaggi; prevede che l’avvio sia comunicato pubblicamente. Le informazioni generali sui canali di vendita degli abbonamenti sono disponibili nelle pagine di TPL FVG e Trenitalia per il Friuli-Venezia Giulia; l’agevolazione per le vittime del dovere resta però soggetta alle procedure specifiche previste dalla delibera.

Cumulabilità e incompatibilità

Il beneficio non è cumulabile con agevolazioni analoghe dello Stato o di altre amministrazioni per la stessa finalità, né con quelle tariffarie regionali indicate dalla delibera. L’atto precisa invece che è cumulabile con le altre misure di sostegno previste dall’articolo 4, comma 3, della legge regionale 3/2025.

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