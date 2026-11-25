La Regione stanzia oltre 60 milioni di euro nella manovra 2027-29 per fotovoltaico ed efficientamento energetico degli edifici, interventi indicati come asse portante del capitolo Infrastrutture e Territorio. La legge di Stabilità prevede ulteriori 30 milioni per coprire tutte le domande dei privati presentate entro la chiusura del bando fotovoltaico, fissata al 15 settembre; le liquidazioni partiranno da fine gennaio 2027.

«La nuova legge di Stabilità conferma l’impegno della Regione nell’accompagnare i cittadini e le imprese verso la transizione energetica, garantendo al contempo le risorse necessarie per lo sviluppo infrastrutturale del territorio. Le misure sull’energia rappresentano un asse fondamentale: complessivamente, immettiamo nuove risorse tra fotovoltaico ed efficientamento energetico per oltre 60 milioni di euro». L’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante ha sintetizzato così, oggi, in I Commissione integrata, gli interventi di sua competenza nella legge di Bilancio 2027-29 e nella legge collegata.

Bandi fotovoltaici: 59.411 domande dal 2023

Dal 2023 sono state presentate 59.411 domande da persone fisiche, 51.411 delle quali già liquidate. Sono arrivate inoltre 110 domande dai condomini, 22 dalle parrocchie e 1.363 per il solare termico. L’impegno finanziario regionale ha superato complessivamente i 386 milioni di euro: 100 milioni nel 2023, 115 milioni nel 2024, 77,3 milioni nel 2025 e 94 milioni nel 2026. Amirante ha ricordato che «Con questi quattro bandi è già stato centrato il 52% dell’obiettivo al 2030 previsto dal Piano Energetico Regionale sull’autoconsumo collettivo»; la dichiarazione è stata resa a nome della Giunta.

Efficientamento energetico: 30 milioni per la programmazione 2027

Altri 30 milioni saranno destinati alla programmazione 2027 dei bandi per l’efficientamento energetico. «Risorse che saranno utilizzate per soddisfare le domande pervenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2026 – ha spiegato l’assessore – e per le nuove iniziative che prenderanno avvio nel corso del 2027. A fine dicembre i termini verranno temporaneamente sospesi per riarmonizzare i bandi con la legge di Stabilità nazionale, prevendendo una riapertura per chi possiede già un contratto e un acconto versato».

La Regione ha attivato finora tre bandi per un valore complessivo superiore a 74 milioni di euro. Di questi, 58,63 milioni serviranno a soddisfare 8.388 domande del bando rivolto alle persone fisiche per lavori già eseguiti. Sono stati realizzati circa 6mila interventi sui serramenti, 852 sui cappotti termici e 450 sui tetti; secondo i dati illustrati, hanno consentito un risparmio energetico annuo di 24 GWh. Per il bando rivolto alle persone fisiche con Isee fino a 15mila euro sono state ricevute 2.968 domande e risultano già impegnati 15 milioni. Per il bando destinato ai condomini sono stati attivati 500mila euro.

Cinque milioni per viabilità e urbanizzazione a Passo Pramollo

Tra le altre misure della Stabilità sono previsti 5 milioni di euro per opere di urbanizzazione primaria e viabilità esterna a Passo Pramollo, con l’obiettivo di garantire l’accessibilità al comprensorio turistico. Saranno inoltre prorogati i termini per la promozione del Castello di Colloredo, con uno stanziamento di 62mila euro per il 2027.

La legge collegata semplifica contributi e procedure espropriative

La legge collegata semplificherà le procedure di liquidazione e rendicontazione dei contributi assegnati ai Comuni per la manutenzione delle tombe monumentali. È inoltre prevista la possibilità di delegare ai Comuni e alle stazioni appaltanti la capacità espropriativa in nome e per conto della Regione.

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