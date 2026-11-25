Il corteo per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne e di genere partirà mercoledì 25 novembre 2026 alle 17.45 da piazza Hortis e raggiungerà largo Barriera Vecchia. La Polizia Locale di Trieste ha pubblicato il percorso previsto per la manifestazione. Trieste Trasporti segnala inoltre modifiche temporanee al servizio in occasione del corteo.

Il tragitto nel centro di Trieste

Da piazza Hortis i partecipanti percorreranno via dell’Annunziata, via Cadorna e via Mercato Vecchio, per poi proseguire lungo le Rive. Il percorso continuerà per piazza Tommaseo, via Canal Piccolo, piazza della Borsa, corso Italia, piazza Goldoni e corso Saba, fino all’arrivo in largo Barriera Vecchia.

Le informazioni sul servizio degli autobus

L’archivio degli avvisi di Trieste Trasporti riporta un avviso sulle modifiche temporanee legate al corteo, ma la scheda consultabile non specifica quali linee saranno interessate né gli orari dei provvedimenti. L’avviso della Polizia Locale indica il percorso della manifestazione, ma non riporta eventuali chiusure stradali.

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