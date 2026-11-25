La 51ª edizione della gara nazionale di corsa campestre Carsolina Cross si terrà domenica 29 novembre 2026, con ritrovo alle 8 all’Aerocampo di Prosecco. La gara è stata presentata a Trieste dall’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, che ha definito l’iniziativa: “Questa è un’iniziativa virtuosa che coniuga sport, volontariato ed ecologia, rivolgendo un’attenzione prioritaria anche all’ambito sociale e alla coesione della nostra comunità”.

Scoccimarro ha spiegato che la Regione punta a confermarsi ai vertici nazionali per volume ed efficacia degli investimenti nello sport, considerato un comparto fondamentale per lo sviluppo e la crescita del territorio. L’assessore ha aggiunto: “La nostra strategia – ha aggiunto Scoccimarro – prende le mosse dai grandi appuntamenti di rilievo internazionale — dal Giro d’Italia alla Supercoppa di calcio, fino ai grandi eventi dell’atletica — per poi declinarsi capillarmente su tutte le discipline sportive. In questo guardiamo con primaria attenzione all’inclusione delle persone con disabilità, ai giovani, ai bambini e agli adulti, garantendo un impegno a tutto campo”.

Secondo l’assessore, agonismo e successi dei campioni rappresentano la vetrina con il maggiore impatto mediatico, ma la struttura portante del sistema sportivo è la vasta platea dei praticanti. Lo sport, ha osservato, non è soltanto competizione, ma un pilastro del benessere collettivo: l’attività motoria quotidiana migliora la qualità della vita dei cittadini e genera benefici concreti per la salute pubblica e la prevenzione sanitaria.

Scoccimarro ha infine collegato la tutela ambientale alla promozione sportiva attraverso contributi che ha definito di rilevante importanza. Ha concluso: “Infine, attraverso la delega all’ambiente, abbiamo voluto unire tutela ecologica e promozione sportiva con contributi di rilevante importanza. Le opportunità e le risorse regionali disponibili – ha concluso – consentono alle società sportive del territorio di conseguire significativi risparmi gestionali”.

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