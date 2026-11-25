Dal 25 novembre 2026 è previsto l’invio delle domande per gli Accordi per l’innovazione nella filiera automotive. La misura nazionale riguarda progetti di ricerca e sviluppo con costi ammissibili da 5 a 40 milioni di euro e può interessare anche le imprese che realizzano le attività in Friuli-Venezia Giulia.

Le richieste si presentano online dalle 10 alle 18 dei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì. Non sono previsti fondi regionali dedicati al FVG nell’ambito dello sportello: i progetti ammissibili concorrono alle risorse nazionali, tenendo conto della riserva per il Mezzogiorno.

Chi può partecipare e dove deve svolgersi il progetto

La misura si rivolge a imprese di qualsiasi dimensione che svolgono le attività industriali, artigiane, di servizi all’industria o di ricerca indicate dal Ministero. La regola generale richiede almeno due bilanci approvati. Le risposte ministeriali ai quesiti precisano che possono presentare domanda anche le società di persone in contabilità ordinaria senza obbligo di approvazione e deposito del bilancio: nella dichiarazione dei dati contabili devono riferirsi alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate.

I progetti possono essere presentati congiuntamente da un massimo di cinque soggetti, incluso il capofila. Anche gli organismi di ricerca possono partecipare come co-proponenti. Per i progetti congiunti ciascun proponente deve sostenere una quota minima dei costi ammissibili: il 10% per le grandi imprese e il 5% negli altri casi, compresi gli organismi di ricerca.

Per individuare il territorio in cui si realizza il progetto conta l’ubicazione delle unità locali dove si svolgono le attività, non soltanto la sede legale. Le attività possono essere realizzate in una o più unità locali sul territorio nazionale, anche in una sola regione: il Friuli-Venezia Giulia rientra quindi nel perimetro della misura, nel rispetto degli altri requisiti.

Quali progetti possono ricevere il sostegno

Sono ammessi progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per nuovi prodotti, processi o servizi, oppure per miglioramenti significativi di quelli esistenti, con un impatto tecnologico rilevante per la filiera. Tra gli ambiti indicati dal Ministero figurano le tecnologie per la mobilità sostenibile, autonoma e connessa.

La durata deve essere compresa tra 18 e 36 mesi e l’avvio deve essere successivo alla presentazione della domanda. La soglia di 5-40 milioni riguarda i costi ammissibili del progetto, non l’importo del contributo.

La misura è destinata alla filiera dei veicoli a motore per il trasporto su strada di persone e merci e delle relative tecnologie. Le FAQ escludono, tra l’altro, i progetti dei settori aeronautico, ferroviario e navale. Non è uno sconto per acquistare un’automobile: gli incentivi per i veicoli seguono procedure e destinatari distinti.

Risorse, riserva territoriale e agevolazioni

Il Ministero ha confermato una dotazione nazionale di 631.015.237 euro, precisando che non sono stati sottoscritti accordi quadro di cofinanziamento entro il termine previsto. Il decreto sullo sportello riserva il 40% delle risorse ai progetti da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno: un progetto svolto in FVG non rientra in tale riserva. Le somme non impegnate nella riserva dopo sei mesi dall’apertura potranno essere destinate a iniziative nel Centro-Nord.

L’aiuto comprende un contributo diretto alla spesa e può includere, su richiesta, un finanziamento agevolato riservato alle imprese, fino al 20% dei costi ammissibili del progetto. I limiti massimi di intensità dell’aiuto sono il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale e il 25% per lo sviluppo sperimentale.

Per una collaborazione effettiva tra almeno un’impresa e uno o più organismi di ricerca sono previste maggiorazioni del contributo, entro i limiti europei applicabili: fino a 10 punti percentuali per piccole e medie imprese e organismi di ricerca, fino a 5 per le grandi imprese. Le percentuali non equivalgono a un importo garantito: contano le spese ammissibili, i requisiti e l’esito della valutazione.

Come presentare la domanda e che cosa accade dopo

La domanda si trasmette esclusivamente online tramite la piattaforma del Fondo per la crescita sostenibile, gestita da Mediocredito Centrale. La compilazione è disponibile dall’11 novembre. Alla richiesta vanno allegati la scheda tecnica e il piano di sviluppo; per i progetti congiunti serve anche il contratto di collaborazione.

Le domande sono esaminate secondo l’ordine giornaliero di presentazione. Quelle trasmesse nella stessa giornata sono considerate arrivate nello stesso istante: se le risorse non bastano per tutte, una graduatoria stabilisce l’ordine di ammissione all’istruttoria in base alla solidità economico-finanziaria dichiarata dai proponenti. Il gestore verifica successivamente i dati per i progetti ammessi alla valutazione.

L’invio non assegna automaticamente il sostegno. L’istruttoria comprende la verifica dei requisiti, della fattibilità tecnica, della sostenibilità economica e della congruità dei costi. Per accedere alle agevolazioni occorre inoltre definire l’Accordo per l’innovazione; dopo la stipula, i proponenti devono presentare la documentazione necessaria al decreto di concessione.

Il Ministero comunica l’eventuale esaurimento delle risorse e la conseguente chiusura dello sportello. Per informazioni sulla presentazione dei progetti indica l’indirizzo info_domandefcs@mcc.it.

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