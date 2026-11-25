Dal 1° gennaio 2027 l’indice provvisorio per rivalutare le pensioni sarà del 3,2%. La misura nazionale riguarda anche i pensionati residenti in Friuli-Venezia Giulia, ma non comporta per tutti un aumento dell’assegno nella stessa percentuale: il risultato dipenderà dagli importi e dalle regole applicabili.

L’indice si basa sui prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi: non misura la spesa effettiva di ogni famiglia. Il valore è fissato dal decreto del 13 novembre 2026 sulla perequazione delle pensioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 novembre. È provvisorio: potrà essere corretto nella rivalutazione dell’anno successivo, quando saranno accertati i dati definitivi sui prezzi.

Come si calcola la rivalutazione

La perequazione è l’adeguamento periodico delle pensioni al costo della vita. Il decreto fissa l’indice di riferimento; la legge stabilisce come applicarlo ai singoli trattamenti.

Per la generalità delle pensioni, il sistema ordinario applica l’intero indice alla fascia di importo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS, il 90% dell’indice alla fascia tra quattro e cinque volte il minimo e il 75% alla parte superiore. Le regole sono illustrate nella circolare INPS sul rinnovo delle pensioni 2026; per il 2027 è però in discussione una disciplina diversa.

Il calcolo ordinario è quindi per fasce: la percentuale ridotta si applica alla parte di importo che supera la rispettiva soglia. In presenza di più pensioni, per determinare la rivalutazione si considera normalmente il loro importo complessivo, con le eccezioni indicate dall’INPS per alcune prestazioni.

Come esempio indicativo, su una pensione di 1.000 euro lordi mensili a cui si applichi integralmente il 3,2%, l’incremento sarebbe di 32 euro lordi al mese. Non è una previsione del netto individuale, che dipende anche dalle imposte e dalle altre voci del cedolino.

La proposta per le pensioni superiori a quattro volte il minimo

Il disegno di legge di bilancio prevede per il 2027 una disciplina più restrittiva per chi riceve trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il minimo INPS. Il dossier della Camera sull’articolo 55 descrive il testo come una proposta: non è ancora la regola definitiva.

Per gli importi entro la soglia, la proposta conferma l’applicazione piena dell’indice. Per quelli superiori prevede percentuali dell’indice variabili in base alla classe di importo, dall’85% al 32%, con un meccanismo di tutela nel passaggio tra classi. Il minimo INPS provvisorio del 2026 è pari a 611,85 euro mensili: quattro volte tale valore corrispondono a 2.447,40 euro lordi al mese.

La differenza non riguarda dunque il valore del 3,2%, già fissato dal decreto, ma il modo in cui l’indice sarebbe applicato. Per gli importi interessati, l’aumento risulterebbe più contenuto rispetto al sistema ordinario se la proposta fosse approvata.

Il Friuli Venezia Giulia non applica un indice separato: il dato è nazionale. Per leggere la ricaduta locale è utile distinguere l’indice dalle stime su quanti assegni regionali potrebbero ricadere nella disciplina sopra quattro volte il minimo.

Il cedolino di gennaio e i possibili conguagli

Nel comunicato sulla perequazione da gennaio, l’INPS ha annunciato che applicherà l’aumento dalla prima rata del 2027 anche ai trattamenti superiori a quattro volte il minimo. Eventuali differenze legate alle nuove regole all’esame del Parlamento saranno regolate successivamente con un conguaglio.

Questo eventuale conguaglio è distinto dalla correzione dell’indice provvisorio: il decreto prevede che il 3,2% sia confrontato con il dato definitivo nella perequazione dell’anno successivo. Per l’adeguamento decorso dal gennaio 2026, invece, il decreto conferma l’indice definitivo dell’1,4%, uguale a quello già fissato in via provvisoria.

Per conoscere l’importo individuale restano da attendere la conclusione dell’esame della legge di bilancio, le indicazioni applicative e il cedolino INPS di gennaio.

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