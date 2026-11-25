TRIESTE – Una giornata all’insegna del maltempo a Trieste, dove giovedì 26 novembre sono attesi cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge persistenti per l’intero arco della giornata. Le precipitazioni previste raggiungeranno complessivamente i 24 millimetri, mentre le temperature resteranno comprese tra una minima di 8°C e una massima di 12°C. A rendere più grigia la giornata contribuirà anche il vento da Est-Nordest, teso al mattino e moderato nel pomeriggio. È prevista un’allerta meteo per pioggia. Il mare sarà mosso. Il quadro meteorologico sul capoluogo giuliano sarà caratterizzato da una persistente copertura nuvolosa, legata alla circolazione depressionaria che sta interessando il Nord Est. Le nubi non lasceranno molto spazio alle schiarite e saranno accompagnate da precipitazioni deboli ma continue: il quantitativo stimato di 24 mm conferma una giornata piovosa, da affrontare con l’ombrello a portata di mano.

Mattino: cielo coperto e vento teso da Est-Nordest

Le prime ore della giornata si apriranno con cielo molto nuvoloso o coperto e precipitazioni deboli, che accompagneranno la mattinata. Il vento soffierà da Est-Nordest con intensità tesa, rendendo la sensazione all’aperto più fredda rispetto ai valori indicati dal termometro. La temperatura minima si attesterà intorno agli 8°C, mentre lo zero termico sarà collocato a circa 1.690 metri. Anche il mare risulterà mosso, in un contesto atmosferico ancora perturbato. Non si intravedono, almeno nella prima parte della giornata, condizioni favorevoli a schiarite significative: la nuvolosità resterà compatta e le piogge continueranno a interessare la città.

Pomeriggio: piogge ancora presenti e massima di 12 gradi

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà instabile, con cieli coperti e deboli piogge ancora previste su Trieste. La temperatura massima raggiungerà i 12°C, senza variazioni particolarmente marcate rispetto alle ore centrali. Il vento si attenuerà rispetto alla mattinata, pur mantenendosi dai quadranti di Est-Nordest con intensità moderata. La giornata sarà quindi caratterizzata da condizioni poco favorevoli alle attività all’aperto, soprattutto per la combinazione tra precipitazioni, cielo grigio e ventilazione orientale. L’allerta per pioggia invita a prestare attenzione agli aggiornamenti, in particolare negli spostamenti.

In serata: possibile attenuazione dei fenomeni sul territorio regionale

La circolazione depressionaria è prevista in graduale attenuazione, favorendo un miglioramento del tempo dalla sera su parte del Friuli Venezia Giulia. Sulle pianure meridionali, secondo il quadro regionale, piogge e rovesci tenderanno ad assorbirsi in serata; sulle altre aree i fenomeni sono attesi in attenuazione già dal pomeriggio. Per Trieste, tuttavia, la previsione locale indica deboli piogge per l’intera giornata: il miglioramento serale andrà quindi valutato alla luce degli aggiornamenti.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 27 novembre: attesa una giornata ancora nuvolosa, con condizioni più stabili rispetto a giovedì;

attesa una giornata ancora nuvolosa, con condizioni più stabili rispetto a giovedì; Sabato 28 novembre: nuvolosità in diminuzione e cielo poco nuvoloso;

nuvolosità in diminuzione e cielo poco nuvoloso; Domenica 29 novembre: prevalenza di condizioni poco nuvolose, con un quadro più tranquillo sul fronte meteorologico.

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