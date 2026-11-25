Un incontro su memoria, appartenenza e futuro delle due Gorizie dopo GO!2025 è in programma oggi, mercoledì 25 novembre 2026, dalle 18 alle 19 al Kulturni dom, in via Brass 20 a Gorizia. L’appuntamento, intitolato “Di qua e di là”, fa parte del progetto “Voci dal confine”.

La serata metterà a confronto la storia comune delle due città con le diverse memorie, lingue e identità delle comunità di confine. Tra i temi indicati nella scheda dell’incontro del Kulturni dom figurano l’eredità dell’anno di Capitale europea della cultura e le prospettive per il territorio transfrontaliero.

Gli ospiti e i temi in programma

Igor Komel, presidente del Kulturni dom, porterà il saluto iniziale. Sono previsti gli interventi di Kaja Širok sulla storia e le memorie delle due città, di Ana Černic sul senso di appartenenza, di dom Stefano Visintin sul rapporto tra comunità e riconoscimento dell’altro e di Giulia Roldo sull’eredità di GO!2025 e sul futuro delle due città. Marilisa Bombi condurrà e modererà l’incontro.

La scheda non precisa se servano prenotazione o altre modalità per partecipare. Per informazioni, il Kulturni dom indica il numero +39 0481 33288 e l’indirizzo info@kulturnidom.it.

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