Dalle 8 alle 12 di giovedì 26 novembre sarà in vigore un’allerta gialla per acqua alta e mareggiate sulla costa del Friuli Venezia Giulia. L’avviso regionale 33/2026, emesso alle 13 del 25 novembre, indica una criticità idraulica ordinaria per la zona costiera FVG-C. Le altre tre zone regionali non figurano in allerta nello stesso bollettino.

Perché la fascia più delicata è quella del mattino

La Protezione civile indica il picco di marea previsto giovedì mattina come il momento nel quale possono emergere problemi di acqua alta. Le mareggiate sono un rischio distinto, legato al moto ondoso sostenuto. Il bollettino non annuncia chiusure di strade, porti o servizi: per eventuali restrizioni puntuali fanno fede gli avvisi di Comuni e gestori.

Scelti dalla redazione Giovedì piogge intense sulle Prealpi e neve fino a fondovalle nel Tarvisiano

Chi deve spostarsi lungo la costa può controllare gli aggiornamenti locali prima di partire, soprattutto se il tragitto passa per tratti bassi del litorale. Durante il periodo di allerta la Protezione civile regionale è in fase operativa di attenzione; l’avviso cessa alle 12 salvo aggiornamenti del Centro funzionale decentrato.

Piogge, Bora e neve: la previsione è distinta dall’allerta

Lo stesso avviso prevede precipitazioni da abbondanti a intense soprattutto di notte e al mattino, possibili raffiche forti di Bora sulla costa e nei settori orientali e quota neve in calo fino a fondovalle nel Tarvisiano. Dal pomeriggio la Bora dovrebbe soffiare moderata sul litorale. L’allerta gialla riguarda la criticità idraulica costiera, non tutti i fenomeni meteo né l’intera regione. Per le previsioni aggiornate: ARPA FVG.

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