Per giovedì 26 novembre ARPA FVG prevede piogge abbondanti sulle Alpi e intense sulle Prealpi, con neve che nel Tarvisiano potrebbe scendere fino a fondovalle. La previsione regionale, emessa il 24 novembre alle 13.33, concentra i fenomeni nella notte e al mattino e indica un miglioramento dal pomeriggio.

Piogge anche in pianura e sulla costa

Su pianura e costa sono attese piogge da moderate ad abbondanti. Nelle altre aree montane la quota neve è prevista tra 700 e 1.000 metri. Le massime indicate sono di 9-11 °C in pianura e 10-13 °C sulla costa.

Per la notte è possibile vento sostenuto da nord-est in quota e Bora a Trieste. Sono fenomeni previsti, non condizioni già osservate.

Il bollettino di vigilanza per giovedì

La previsione meteorologica è distinta da un’allerta. Al momento della consultazione, la pagina del bollettino di vigilanza meteorologica di ARPA FVG indicava che le informazioni per giovedì sarebbero state disponibili dopo le 11.

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