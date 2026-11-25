ROMA – Al Forum Infrastrutture Nordest il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha rilanciato l’idea di una piattaforma logistica integrata per porti, interporti e retroportualità. Massimiliano Fedriga ha sintetizzato la proposta: “Non dobbiamo presentarci come singoli strumenti logistici, ma come una piattaforma integrata del Nordest, capace di mettere in rete porti, interporti e retroportualità e di offrire un sistema competitivo a livello europeo”.

Fedriga è intervenuto il 24 novembre 2026 a Roma, nella Sala Capitolare del Senato, al Forum Infrastrutture Nordest, promosso da Nem NordEst Multimedia e DIAC. L’incontro era dedicato alla programmazione delle opere strategiche in vista dell’entrata in funzione della galleria di base del Brennero.

Il forum si è aperto con i saluti istituzionali del senatore Antonio De Poli e del presidente del Gruppo Nem Enrico De Marchi. Il confronto era incentrato sul tema “Programmare subito ciò che serve”.

Nel confronto con i presidenti del Veneto e dell’Emilia-Romagna, Alberto Stefani e Michele De Pascale, moderato da Paolo Possamai, direttore editoriale del Gruppo Nem, Fedriga ha sostenuto la necessità di superare gli interventi isolati e costruire un’offerta logistica comune, capace di valorizzare le potenzialità dei territori e i collegamenti con i mercati europei.

Porti e interporti collegati ai mercati europei

Fedriga ha richiamato gli investimenti nella logistica portuale realizzati negli ultimi anni, anche grazie al Pnrr, in particolare sul porto di Trieste. Ha descritto lo scalo come il principale porto italiano e quello con la maggiore capacità nazionale di trasporto delle merci su ferro verso l’Europa. Secondo il governatore, il suo ruolo acquista ulteriore valore alla luce degli scenari geopolitici internazionali e delle nuove direttrici commerciali: “In questi anni abbiamo realizzato investimenti significativi nella logistica portuale, anche grazie al Pnrr, soprattutto sul porto di Trieste, che è il principale porto italiano e dispone della maggiore capacità nazionale di trasporto delle merci su ferro verso l’Europa”. Ha aggiunto: “Trieste rappresenta un’opportunità non soltanto per il Nordest e per l’Italia, ma anche per il Centro Europa”.

La strategia, ha rimarcato Fedriga, dovrebbe mettere in relazione i porti di Trieste, Venezia e Ravenna con la rete degli interporti e le strutture retroportuali, fino ai collegamenti con Austria, Germania meridionale e Ungheria. L’obiettivo, ha detto, è competere anche con i grandi porti del Nord Europa e offrire un sistema completo, non limitarsi a valorizzare un singolo scalo: “Dobbiamo proporre una piattaforma logistica globale e integrata, in grado di competere anche con i grandi porti del Nord Europa. Non possiamo limitarci a valorizzare il singolo porto: dobbiamo offrire un sistema completo”.

La lunetta ferroviaria e l’integrazione degli aeroporti

La proposta riguarda anche i passeggeri e la possibile integrazione aeroportuale tra gli scali di Trieste e Venezia. Rispondendo a una domanda sul collegamento ferroviario con l’aeroporto Marco Polo, Fedriga ha richiamato la ripresa del cantiere della cosiddetta lunetta ferroviaria, necessaria per collegare lo scalo veneziano alla rete ferroviaria. Una volta realizzato il collegamento, i due aeroporti potrebbero essere raggiunti in circa un’ora o un’ora e un quarto di treno. Fedriga ha affermato: “Un’ora di distanza è assolutamente compatibile con un sistema aeroportuale integrato: nei collegamenti internazionali siamo abituati a percorrere distanze anche maggiori. Dobbiamo ragionare sulla possibilità di offrire un sistema comune, dal Friuli-Venezia Giulia al Veneto fino all’Emilia Romagna”. Per il governatore, la sfida è superare la tendenza dei territori a lavorare separatamente, spesso per compensare carenze infrastrutturali, e costruire un’offerta condivisa.

Nel suo intervento Fedriga ha richiamato anche il ruolo delle infrastrutture digitali: ha auspicato lo sviluppo di una dorsale adriatica che valorizzi il porto di Trieste e l’intero asse adriatico, con ricadute positive per i territori e per il Paese.

Project bond e investimenti sostenibili nel tempo

Sul finanziamento delle opere, Fedriga ha indicato la necessità di affiancare alle risorse pubbliche la collaborazione con i privati, anche attraverso strumenti come i project bond. Ha richiamato la sostenibilità complessiva degli investimenti e orizzonti di 20, 30 o 50 anni, mettendo insieme opere con livelli di redditività differenti: “Dobbiamo ragionare sulla sostenibilità complessiva degli investimenti, considerando anche orizzonti temporali di 20, 30 o 50 anni e mettendo insieme opere con livelli di redditività differenti”. Ha aggiunto che l’emissione di obbligazioni per finanziare le infrastrutture deve rientrare in un piano economico complessivo, in grado di garantire la sostenibilità degli interventi nel tempo: “Se aspettiamo che lo Stato abbia tutte le risorse necessarie, rischiamo di non realizzare le infrastrutture o di farlo con tempi troppo lunghi”.

Tra gli esempi citati c’è l’esperienza di Autostrade Alto Adriatico, società in house delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Il piano di investimenti da quasi due miliardi di euro, approvato dal Cipess ad agosto e finanziato senza contributi pubblici, punta a reinvestire sul territorio le risorse generate dalla concessione. Il comunicato lo presenta come un esempio virtuoso di gestione. Una parte consistente degli interventi è prevista nei prossimi cinque anni; la società mantiene l’impegno a non aumentare le tariffe almeno fino al 2029.

A chiudere la prima parte del forum è stato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Rispondendo alle sollecitazioni sugli investimenti necessari a rendere competitivo il sistema Nordest, ha indicato il “record” di 34 miliardi destinati solo tra Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige e sottolineato l’importanza della sinergia tra le Regioni per accelerare il finanziamento e l’avvio dei progetti. Tra gli interventi prioritari ha citato il potenziamento del porto di Trieste e degli assi ferroviari di riferimento.

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini con il direttore editoriale del gruppo Nem, in platea il vicemistro dell’Ambiente Vannia Gava e i presidenti Fedriga, Stefani e De Pascale — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Fedriga con i presidenti del Veneto Stefani e dell’Emilia-Romagna De Pascale — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Il governatore Fedriga e il presidente della Regione Emilia-Romagna De Pascale — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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