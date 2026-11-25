La SS 13 Pontebbana è chiusa a Pontebba, in entrambi i sensi, mercoledì 25 e giovedì 26 novembre 2026 dalle 8 alle 17, nel tratto tra il km 196+450 e il km 198+980 circa. FVG Strade ha disposto la sospensione per ispezioni speciali al viadotto di Pontebba, al km 196+463. L’orario è indicativo e l’intervento è subordinato alle condizioni meteorologiche.

Durante la chiusura, il traffico viene deviato sulla viabilità comunale e sul tratto iniziale della SR UD 110 “del Passo Pramollo”. L’ordinanza n. 287/2026 prevede la segnaletica per l’itinerario alternativo e il passaggio dei mezzi di soccorso. Il provvedimento include anche interventi di manutenzione sulla pesa dinamica vicino alla spalla nord del viadotto e lavori ordinari sull’opera e sul tratto stradale interessato.

Altre limitazioni sulla Pontebbana

È distinto dalla chiusura il senso unico alternato regolato da semaforo, previsto sulla SS 13 tra il km 196+450 e il km 198+650 nei giorni feriali, dalle 8 alle 17, fino al 4 dicembre. La proroga riguarda anche la chiusura della rampa d’immissione dallo svincolo lato Tarvisio in direzione Pontebba centro verso Udine. Per le giornate del 25 e 26 novembre, nella stessa fascia oraria, vale la sospensione totale della circolazione nel tratto indicato da FVG Strade. I dettagli della proroga sono riportati nell’ordinanza n. 292/2026.

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