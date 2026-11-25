TeatroTolmezzo
“La scommessa” con Gaia De Laurentiis stasera al Candoni
La commedia scritta e diretta da Emanuele Barresi è in scena oggi, 25 novembre, alle 20.45 a Tolmezzo. Intero a 22 euro, ridotto a 18.
“La scommessa”, con Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari ed Emanuele Barresi, va in scena oggi, mercoledì 25 novembre 2026 alle 20.45, al Teatro comunale Luigi Candoni di Tolmezzo. La commedia, scritta e diretta da Barresi, è una produzione del Centro Teatrale Meridionale. La scheda ufficiale del Comune indica la fine dello spettacolo alle 22.45.
La scommessa mette in crisi i rapporti familiari
La trama contrappone Enrico, un giocatore che sa quando fermarsi, a Michele, che continua a scommettere e si indebita. Michele mette in gioco la fedeltà della moglie Chiara: quando lei lo scopre, il rapporto con il marito e con l’amico coinvolto nella scommessa arriva a un confronto.
Biglietti e informazioni
Il biglietto intero costa 22 euro, il ridotto 18. La scheda dell’evento su TurismoFVG indica la prevendita a Palazzo Frisacco e la vendita al Teatro Candoni la sera dello spettacolo, dalle 19; non specifica quanti biglietti siano ancora disponibili.
Il teatro si trova in via XXV Aprile 27. Per informazioni, il Comune indica i numeri 0433 487961, 0433 487987 e 0433 487988 e l’indirizzo cultura@comune.tolmezzo.ud.it.
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